Prima Categoria “B”, nel derby vince l’equilibrio: 0-0 tra Savona e Speranza al Briano

Risultato: Savona 0-0 Speranza

Il match termina 0-0.

Al 91’ Di Roccia prende il posto di Mela, il Savona sí copre in questo finale.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

All’83’ lo Speranza cerca nuovamente di sorprendere Porta con una conclusione dalla distanza, questa volta di Orsolini: pallone sul fondo.

All’82’ Dalipi subentra a Lanzarotti, cambia qualcosa anche mister Frumento.

All’81’ Titi prova a colpire dalla distanza, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 79’ gli ultras del Vecchio Delfino tornano a punzecchiare il presidente Massimo Cittadino: si susseguono cori di contestazione a lui indirizzati.

Al 77’ una grande confusione nel cuore dell’area di rigore dello Speranza si risolve con un nulla di fatto, gara inchiodata sullo 0-0 al Briano.

Al 74’ Ait scende in campo al posto di Certomà, cambia ancora Girgenti.

Al 72’ Bruzzone di testa sfiora un ottimo suggerimento nel cuore dell’area di rigore: altra occasione per gli Striscioni, resistono Orsolini e compagni.

Al 70’ Quintavalle cerca l’incrocio dei pali direttamente da punizione: conclusione di poco alta, prova a spingere il Savona.

Al 67’ Pasquino rileva Cirillo, ancora una variazione in casa Speranza.

Al 66’ Rapetti cerca si gira in area di rigore non trovando però lo specchio della porta: che brivido per lo Speranza!

Al 64’ Girgenti tenta di spezzare l’impasse con una sostituzione: Tona prende il posto di Frosio, aumenta l’esperienza davanti per i rossoverdi.

Al 57’ Cham si lancia verso la porta venendo steso da Antonelli: sventolato all’indirizzo del numero 17 dei biancoblù il primo cartellino giallo del match.

Al 56’ Frosio cerca la porta mancando tuttavia il bersaglio: poca precisione da parte di entrambe le squadre in questa fase.

Al 51’ Sabally cerca la porta dal limite dell’area, Porta blocca.

Al 49’ Mela cerca di beffare Berruti in uscita con un apprezzabile pallonetto in campo aperto, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Alle 15.57 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due formazioni, si riparte dallo stesso undici dei primi 45’ con Antonelli in campo al posto di Esposito in casa Savona.

Termina così 0-0 senza recupero un primo tempo ricco di sbadigli, una prima frazione in cui l’attenzione dei difensori è riuscita a prevalere rispetto ai guizzi degli attaccanti.

Al 39’ entrambe le squadre cercano l’imbucata vincente, tuttavia senza successo: regna l’equilibrio al Briano.

Al 30’ Quintavalle porta avanti i suoi colpendo però il pallone con la mano; inizialmente l’arbitro assegna la rete, ma il capitano del Savona ammette l’irregolarità. Si resta sullo 0-0, bel gesto da parte del giocatore in forza ai biancoblù.

Al 29’ Quintavalle cerca la rete calciando direttamente in porta una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo viene alzato in corner da Berruti.

Al 21’ lo Speranza continua a spingere scheggiando il palo con la conclusione a botta sicura di Cham, ma il direttore di gara ferma tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 19’ Esposito, sceso in campo acciaccato, è costretto ad arrendersi: dentro Antonelli al suo posto.

Al 17’ la formazione di mister Girgenti tenta nuovamente di impensierire la retroguardia biancoblù, rossoverdi in crescita in questa fase.

Al 15’ Apicella sbarra la strada a Cham, brivido per la difesa degli Striscioni.

Al 13’ Frosio cerca il tiro dal limite dell’area, una conclusione che Porta riesce a bloccare senza particolari grattacapi.

Al 9′ Rapetti in girata tenta di sorprendere la difesa avversaria, ma il suo tentativo termina sul fondo. Furibondo il tecnico dello Speranza per l’atteggiamento dei suoi.

Al 3’ si fanno immediatamente sentire i cori di contestazione dei tifosi indirizzi prima al presidente Massimo Cittadino e poi all’ex tecnico biancoblù Davide Girgenti.

Alle 14.59 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Dell’Imperio della sezione di Novi Ligure.

Le formazioni

Il Vecchio Delfino guidato da Ermanno Frumento scende in campo con Porta, Fancellu, Esposito, Marrapodi, Apicella, Quintavalle (C), Rapetti, Beani, Mela, Lanzarotti e Bruzzone.

A disposizione ci sono Barbara, Di Roccia, Caredda, Dalipi, Antoneli e Panaro.

Lo Speranza di Davide Girgenti invece risponde con Berruti, Sciutto, Orsolini (C), Accatino, Titi, Cirillo, Cham, Barranca,Frosio, Sabally e Certomà.

In panchina si accomodano Maruca, Pasquino, Ait, Lavagna, Boccardo, Dagliano, Tona e Mandaglio.

Presentazione

Savona. Oggi presso il campo sportivo “Augusto Briano” Savona e Speranza si sfidano in occasione della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).