Pastorelli tra Quiliano e Savona: “Polisportiva in grande spolvero, aiuterei i biancoblù”

Magic moment per lo sport quilianese. Oltre alle consuete soddisfazioni con la ginnastica ritmica, anche il calcio quest’anno sta portando in alto i colori della Polisportiva Quiliano. Il Quiliano&Valleggia di mister Enrico Ferraro è infatti primo in classifica nel Girone “B” di Prima Categoria con 7 punti di vantaggio sul Pra’ FC secondo della classe. Il presidente della polisportiva Aureliano Pastorelli ha commentato la stagione sportiva in corso a margine del pareggio 1 a 1 contro l’Olimpic. Un girone in cui c’è anche il Savona, che al momento naviga a metà classifica. Pastorelli, consigliere comunale nella città della Torretta e cuore biancoblù, commenta anche il complicato momento del Vecchio Delfino.

“Arrivati a metà stagione – commenta – non possiamo che essere soddisfatti della Polisportiva in tutti i suoi settori. Lato calcio, i ragazzi hanno acciuffato il pareggio allo scadere, dimostrazione che ci credono fino alla fine. Partite toste finite? Non credo, domenica ci sarà un match molto sentito contro lo Speranza. Saranno tutte difficili anche perché penso che alle spalle del Q&V ci siamo formazioni sulla carta più attrezzate”.

Il Quiliano&Valleggi ha ben 17 punti in più del Savona: “Fa effetto vedere i biancoblù in questa situazione. Preferirei non parlarne. Sebbene speri che il Quiliano&Valleggia vada in Promozione, mi auguro che il Savona possa ben presto tornare in categorie più consone alla sua storia. Se un giorno potessi dare una mano lo farei volentieri”.