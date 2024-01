Risultati e classifiche: Eccellenza con 8 squadre tra primato e playoff, poche sorprese in Promozione

ECCELLENZA

L’Eccellenza di quest’anno è un campionato che si preannuncia interessantissimo. Sono ben 8 le formazioni nel giro di 6 punti rispetto al primo posto. Si va dalla capolista Imperia (31 punti) per finire con Pietra Ligure e Athletic Club Albaro (25 punti). Se la lotta alla promozione diretta sarà accessissima, si può dire lo stesso per le quattro posizione che valgono i playoff. Un torneo equilibrato che sembra aspettare tutti. Basti pensare che l’Angelo Baiardo si trova a quattro punti dal primo posto dopo essere stato per otto partite consecutive senza vittorie all’attivo.

Risultati

Angelo Baiardo 3 – Forza e Coraggio 1; Athletic Club 0 – Busalla 0, Cairese 0 – Arenzano 0 (cronaca), Genova Calcio 0 – Serra Riccò 2, Imperia 0 – Rivasamba 0, Pietra Ligure 2 – Taggia 1, Sammargheritese 1 – Campomorone 0, Golfoparadiso 0 – Voltrese 2.

Classifica: Imperia 31; Cairese e Rivasamba 29; Campomorone 28; Angelo Baiardo e Arenzano 27; Pietra Ligure e Athletic Club Albaro 25; Golfoparadiso 22; Taggia 21; Genova Calcio 20; Voltrese 19; Serra Riccò 17 (-1), Sammargheritese e Busalla (-1) 10; Forza e Coraggio 7.

PROMOZIONE “A”

Vincono le tre principali candidate alla vittoria finale. Continua il momento non esaltante del Bragno e del Finale. Il Quiliano&Valleggia cede di misura sul campo della Sestrese, dimostrando i passi avanti compiuti rispetto all’inizio dell’anno sebbene la classifica sia ancora alquanto deficitaria. Vittoria all’ultimo respiro della Carcarese sul campo del Legino. Muovono la classifica Ceriale e Ventimiglia.

Risultati

Camporosso 0 – San Francesco Loano 2; Ceriale 1 – Ventimiglia 1; Finale 2 – Celle Varazze 3 (cronaca); Legino 1 – Carcarese 2 (cronaca); Praese 3 – Campese 2; San Cipriano 2 – Bragno 0; Sestrese 2 – Quiliano&Valleggia 1; Pontelungo – Pra’ FC (in corso)

Classifica: San Francesco Loano 39; Sestrese 36; Celle Varazze 34; Pontelungo 31; Praese 27; Legino e San Cipriano 23; Carcarese e Ceriale 22; Pra’ FC 20; Ventimiglia 18; Bragno 16; Finale 15; Camporosso 9; Campese 8; Quiliano&Valleggia 7.