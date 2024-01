Calcio, Finale. Biolzi imbestialito: “Dato contro un rigore inesistente, meritavamo di fare risultato”

Finale Ligure. I finalesi hanno avuto una forza da leoni per ribaltare nel giro di quattro minuti un avversario di spessore come il Celle Varazze. Il primo tempo, infatti, è stato particolarmente combatutto. La squadra di Biolzi è riuscita a portarsi in vantaggio all’intervallo grazie alle reti di Scalia e Calligaris, ribaltando così il gol di Anselmo. Nella ripresa, dopo pochi minuti, un calcio di rigore assegnato agli ospiti che l’ambiente giallorossoblù e lo stesso tecnico ingauno non hanno particolarmente gradito. Successivamente arriverà la rete del definitivo 3-2 messo a segno da Piroli.

“Non si può regalare un rigore che era fallo per noi, questa è una cosa che mi fa imbestialire – dichiara Biolzi dopo il triplice fischio -. Il Celle Varazze non ha rubato niente, sia chiaro, però meritavamo di fare risultato e così non mi sta bene. Forse i rigori ce n’erano uno per parte, ma quello lì era inesistente. Solo l’arbitro ha visto questo fallo, non si spiega un errore del genere. Ma ci sta, gli arbitri sbagliano come sbagliano noi anche perché poi ci abbiamo messo del nostro…“.

Nonostante sia decisamente soddisfatto per la prestazione, mister Biolzi vuole che la squadra cresca rapidamente su certi aspetti: “Dormiamo e commettiamo le solite ingenuità in fase difensiva. Sul terzo gol abbiano lasciato che il giocatore prendesse la palla, pensasse, crossasse bene la palla. Se mi danno tutto questo tempo mi rimetto a giocare anche io. Abbiamo fatto un bel passo in avanti però dobbiamo lavorare su quei minimi dettagli che fanno la differenza, altrimenti diventa difficile“.