Promozione. Celle Varazze corsaro a Finale: al Borel finisce 3-2 per le civette

FINALE 2 (36′ Scalia, 40′ Calligaris) vs CELLE VARAZZE 3 (14′, rig 50′ Anselmo, 64′ Piroli)

45’+6′ Finisce qui! Il Celle Varazze espugna il Borel per 3-2.

45+3′ Mondino para il tentativo ravvicinato di Anselmo per chiudere definitivamente la partita.

45’+1 Cafarotti va vicino al palo su punizione! Il Finale ci sta provando.

45′ Sei minuti di recupero.

39′ Mancano pochi minuti alla fine del match e il Finale sta provando a spingere per il pareggio. Fuori Piroli per Maggi negli ospiti, mentre Biolzi manda in campo Cafarotti per Vittorio Brollo.

36′ Palla interessante sulla destra di Arzarello ma nessuno ci arriva.

35′ Cuka stende Renda e si becca il giallo.

32′ Durante ammonito dal direttore di gara.

31′ Anselmo tenta il tiro da fuori per mettere in ghiaccio la partita ma Mondino è bravissimo ad alzare in corner con un bel riflesso.

28′ Biolzi inserisce Trevisano per Zeggio, Biolzi alza ancora la squadra.

24′ Dentro Cuka per Bonanni: altro cambio per Monteforte.

21′ Gabriele Brollo entra al posto di Simigliani: cambio offensivo per Biolzi.

17′ Piroli svetta di testa e manda in vantaggio il Celle Varazze! Colpo di testa vincente su un ottimo assist di Durante. 3-2 al Borel.

15′ Girata in area di Simigliani che finisce a lato. Poteva essere anche un “assist” vincente per qualche compagno.

11′ Fuori Carro Gainza per Saracco nel Celle Varazze.

10′ Traversa di Damonte su punizione! Uomini di Monteforte partiti con il piglio giusto.

7′ Carro Gainza fa fallo su Simigliani: giallo per l’ex Pontelungo e Savona.

5′ Parte Anselmo dal dischetto…rete! Mondino intuisce ma la conclusione è precisa e potente: 2-2.

3′ Contrasto tra un attaccante ospite e Cavallone in area di rigore. Sembrava fallo in attacco ma l’arbitro fischia il penalty! Biolzi rimedia il giallo per proteste.

1′ Fallo tattico di Scalia per fermare l’azione in contropiede: giallo per lui.

Entra Damonte per Orlando, cambia il Celle Varazze. Si ricomincia!

Secondo tempo

45′ Finisce 2-1 per il Finale la prima frazione di gioco.

44′ Cavallone salva sulla linea il tentativo di Balleri. Si infuria Biolzi, voleva una marcatura migliore.

42′ Biolzi dalla panchina cerca di tenere sul pezzo i suoi giocatori. Monteforte a colloquio con il suo secondo: un calo inaspettato delle civette.

40′ Calligaris! La ribalta il Finale! Inserimento vincente del numero 11 che tira forte sul primo palo. 2-1 finalese in meno di cinque minuti.

37′ Ammonito Chiarlone nel Finale.

36′ Scalia! Il pareggio del Finale! Grandissima azione individuale di Renda che salta l’avversario a destra ed entra in area. Pallone in mezzo che forse carambola sul braccio di un difensore. Non importa: c’è il capitano finalese ad intaccare. 1-1 al Borel.

34′ Occasione Finale! Renda calcia da fuori, il portiere respinge ma la palla rimane lì: Calligaris non riesce ad anticipare il difensore!

30′ Monteforte soddisfatto della gara dei suoi. Anche il Finale sta ritrovando personalità.

25′ Simigliani corre e finisce a tu per tu col portiere. L’attaccante non riesce a impattare e la sfera finisce sul fondo.

22′ Mondino esce di pugno su Piroli con l’attaccante che cade a terra e il Celle Varazze che reclama il rigore. Per l’arbitro è stata presa la palla.

20′ Chiarlone manda in corner il tentativo di cross di Orlando. Continua a vacillare la fase di copertura degli spazi giallorossoblù.

18′ Simigliani si arrabbia con i compagni chiedendo maggiore pressing sul portiere e i portatori di palla al limite dell’area.

14′ Anselmo! Il vantaggio del Celle Varazze! Rimessa laterale, lancio a palombella che scavalca completamente la difesa finalese. Il numero 11 mette alle spalle di Mondino. Biolzi si infuria con i suoi: poca attenzione.

11′ Cantano i tifosi del Celle Varazze, accorsi allo stadio Borel per sostenere la squadra. Sempre grande ritmo in campo ed in panchina.

7′ Bonanni tenta dal limite: Mondino blocca.

5′ Primi minuti ad alta intensità tra le due squadre. Il Finale anche la San Francesco Loano aveva approcciato molto bene il match: servirà continuità per insidiare le civette.

Partiti!

Primo tempo

Finale: 1 Mondino, 2 Arzarello, 3 Brollo V, 4 Pastorino, 5 Cavallone, 6 Chiarlone, 7 Zeggio, 8 Scalia, 9 Simigliani, 10 Renda, 11 Caligaris. A disposizione di mister Biolzi: 12 Anselmo, 13 Kacellari, 14 Costantino, 15 Belvedere, 16 Aroca, 17 Cafarotti, 18 Nazarenko, 19 Trevisano, 20 Brollo G.

Celle Varazze: 1 Ghizzardi, 2 Severi, 3 Orlando, 4 Tissone, 5 Schirru, 6 Carro Gainza, 7 Balleri, 8 Durante, 9 Piroli, 10 Bonanni, 11 Anselmo. A disposizione di mister Monteforte: 12 Debenedetti, 13 Colombo, 14 Severi, 15 Damonte, 16 Rebagliati, 17 Saracco, 18 Morando, 19 Maggi, 20 Cuka.

Arbitra il signor Ucci di Genova, coadiuvato dal genovese Campazzo e il savonese Ferracino.

Finale Ligure. Prima domenica di ritorno per il campionato di Promozione. Si affrontano il Finale di Andrea Biolzi e il Celle Varazze di Luca Monteforte. Due tecnici molto preparati in situazioni diametralmente opposte in classifica.

Le civette per correre con le prime posizioni, i giallorossoblù per fare punti per uscire dalla zona playout.