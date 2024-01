Promozione, la Carcarese riparte da Legino. Ponte: “Siamo sulla strada giusta”, Brignone: “Disputata un’ottima partita”

Carcare. Una Carcarese tirata a lucido ed estremamente propositiva per una vittoria dal sapore di rinascita. Se il buongiorno si vede dal mattino, la vittoria ottenuta ieri in rimonta dai biancorossi sul campo del Legino guidato da Fabio Tobia potrebbe essere il preludio di un 2024 ricco di soddisfazioni.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – ha dichiarato mister Alessio Ponte nel post-gara -. Noi abbiamo cercato di proporre il nostro gioco come facciamo ogni domenica. Dovevamo mettere un ulteriore tassello dopo la prestazione di Camporosso e lo abbiamo fatto. Siamo soddisfatti”.

“Abbiamo iniziato bene – ha proseguito l’intervistato -. Come ho già detto, i ragazzi avevano solo bisogno di tirare fuori le loro qualità e di conseguenza di tempo per lavorare. Adesso tempo non ne abbiamo quasi più, siamo sulla strada giusta però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo”.

In seguito Ponte ha elogiato il mattatore assoluto del match: “Brignone ha fatto una gran partita. Ha tenuto il reparto divinamente, è un grandissimo giocatore che stavamo aspettando. Come sta Saviozzi? Vedremo in settimana, speriamo bene ma non sappiamo nulla”.

Infine l’allenatore ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Io mi auguro di vedere questa Carcarese anche nelle prossime gare. Siamo una squadra che deve fare risultato con il gioco. Durante la sosta abbiamo lavorato molto sulla preparazione atletica e credo si veda, i ragazzi stanno benissimo”.

A commentare la gara contro il Legino sui canali ufficiali del club biancorosso è stato invece Francesco Brignone: “Siamo partiti bene e abbiamo disputato una buona partita che per fortuna grazie a due episodi a favore si è conclusa sull’1-2. Nel primo tempo abbiamo giocato bene proponendo molto, ma non siamo stati decisi come nel secondo tempo”.

“Dedico questa doppietta a tutti – ha dichiarato ancora l’attaccante -, alla mia famiglia, alla mia fidanzata. Noi di settimana in settimana prepariamo le partite, tutte sono importanti. Ogni domenica lottiamo per vincere”.