Promozione, Brignone fa bis e regala i tre punti alla Carcarese: sconfitto il Legino

LEGINO-CARCARESE 1-2 (34’ Macagno su rig., 62’ e 89’ Brignone)

49’ Triplice fischio, vince la Carcarese

48’ Ammonito Della Rossa per trattenuta su Piacentini

45’ Esordio di Gualberti, entra per Bianchi. 4 minuti di recupero

44’ GOOOOOOOOOOOOOOL! Azione in velocità della Carcarese con Della Rossa che crossa sul primo palo e Brignone che infila in rete. 1-2

42’ Cambio anche per il Legino: Del Nero rileva Romeo

41’ Grande occasione per il Legino su contropiede del Legino: verticalizza per Romeo che a tu per tu con Giribaldi la ha partire il diagonale: palla sul fondo

40’ Zizzini entra per Brovida

39’ Gran palla di Brignone che dalla destra cerca Bianchi in area, ma il numero 11, tutto solo, non riesce ad arrivare sul pallone per un soffio

38’ Ancora Carcarese: cross dalla destra di Della Rossa per Brignone che al centro dell’area colpisce al volo, palla sulla traversa!

37’ Sponda di Brignone per Bertoni che al limite controlla e calcia, di poco a lato ma Canciani era sulla traiettoria

35’ Terzo cambio per i valbormidesi: Spozio lascia il posto a Fabio Moretti

30’ Giallo per Bianchi, falloso sul neo entrato Revello

29’ Gioco fermo per tre minuti per l’infortunio di Kertalli che lascia il campo: al suo posto entra Revello

22’ Deviazione al limite dell’area di Della Rossa che favorisce Bianchi: il giovane biancorosso ci prova in semirovesciata, la conclusione è angolata ma non abbastanza potente da creare problemi a Canciani

17’ GOOOOOOOOOOL! Filtrante di Della Rossa, smorzato da un difensore, la palla arriva a Brignone che si trova a tu per tu con Canciani: il portiere para ma la palla rimane in area e, dopo un batti e ribatti, l’attaccante valbormidese infila in rete il pari. 1-1

15’ Bertoni corto per Brovida che serve dalla parte opposta dell’area Luca Moretti: il difensore calcia al volo, bravo Canciani a bloccare

12’ Altro cambio per la Carcarese: entra Mombelloni al posto di Bonifacino

11’ Bertoni prova a smuovere i suoi con una conclusione dalla distanza, ma il suo destro è fuori misura

7’ Gran botta di Macagno sul primo palo, ottimo intervento di Giribaldi che manda in angolo

2’ Subito pericoloso il Legino con Piacentini che serve in area Romeo che calcia un diagonale: Giribaldi si oppone e Nonnis spazza via. L’azione continua nella metà campo opposta con il cross teso di Brovida in area, ma non ci arriva nessuno

Via alla ripresa, primo cambio per mister Ponte: entra Della Rossa per Alò

SECONDO TEMPO

47’ Termina il primo tempo, 1-0 per il Legino

45’ Sponda di Piacentini per Romeo che calcia di destro, senza centrare lo specchio della porta

40’ Cross di Kertalli dalla sinistra, colpo di testa di Piacentini: palla sul fondo

34’ GOOOOOOOOOOL! Dal dischetto va lo stesso Macagno che calcia forte sotto la traversa. Legino in vantaggio

33’ RIGORE PER IL LEGINO! Croce atterra Macagno al centro dell’area, l’arbitro indica il cartellino

29’ Giallo anche per Romeo, duro su Croce

24’ Ammonizione per Casu, falloso su Brovida

23’ Filtrante per Brovida che a tu per te sceglie il rasoterra, Canciani con i piedi manda in angolo e impedisce nuovamente al giocatore biancorosso la gioia del gol

22’ Che occasione per le Carcarese! Brignone batte il calcio d’angolo, Croce svetta e colpisce di testa, grande salvataggio di Romeo appostato sulla linea di porta

21’ Conclusione angolatissima di Brovida, Canciani si distende e manda in corner

19’ Kertalli si libera del difensore e serve Piacentini che dal limite tenta il tiro: blocca Giribaldi

13’ Cross di Bonifacino, colpisce Brignone in area piccola, ma la sua deviazione non inganna Canciani che blocca sicuro

11’ Bonifacino riceve al limite la deviazione di Canciani e calcia al volo: pallone alle stelle

10’ Donna lancia sulla destra per Kertalli che crossa in area, Giribaldi anticipa tutti e fa suo il pallone

9’ Brovida verticalizza per Brignone, che serve corto Alò al limite dell’area: il suo destro è troppo debole per creare problemi a Canciani

4’ Brovida riceve sulla destra, si accentra e tenta il tiro: la conclusione si spegne sul fondo, primo guizzo della Carcarese

Si parte alle 15:02

Savona. È con un match tutto savonese che parte il 2024 del girone A di Promozione: al Ruffinengo infatti, questo pomeriggio, si sfidano Legino e Carcarese. Fischio d’inizio in programma alle 15:00, dirige l’incontro Samuele Marchetti dell’Aia di Chiavari.

I biancorossi hanno chiuso con il sorriso lo scorso anno, grazie alle vittoria esterna per 2 a 0 contro il Camporosso, che ha permesso alla squadra di Ponte di raggiungere quota 19 punti e chiudere il girone d’andata in 10° posizione (a +3 dalla zona playout e -5 dalla zona playoff).

Sesto invece il Legino, che si trova ad una sola lunghezza dalla parte alta della classifica. 23 in totale i punti guadagnati nelle prime 15 giornate di campionato, oltre la metà tra le mura amiche, dove i savonesi non hanno mai perso (4 vittorie e 3 pareggi).

All’andata la sfida era finita 2-2: vantaggio del Legino con Macagno al 24’, nella ripresa la risposta di Brignone, poi la rete di Semperboni ed infine il pari di Briano.

FORMAZIONI

LEGINO: Canciani, Kertalli, Casu, Ciolina, Garzoglio, Perata, Donna, Cappannelli, Romeo, Macagno, Piacentini. A disp.: Pastorino, Cancellara, Del Nero, Latini, Lingua, Revello, Tobia, Manca, Semperboni. All. Fabio Tobia

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Croce, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Alò, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Gualberti, Moretti F., Manfredi, Canaparo, De Matteis, Zizzini, Mombelloni, Della Rossa. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Samuele Marchetti di Chiavari

ASSISTENTI: Gioia Dainese di Chiavari e Giorgio Schenone di Savona