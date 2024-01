Promozione, la Carcarese batte il Legino. Tobia: “Partita equilibrata, non dobbiamo piangerci addosso”

Savona. Una sconfitta dolorosa. Domenica pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” Legino e Carcarese si sono affrontate in occasione della ripresa del campionato di Promozione in seguito alla sosta per le feste natalizie. Alla fine è stato 1-2 per la formazione ospite, un risultato che ha lasciato più di qualche rammarico in casa verdeblù.

“Si cercava di chiudere la gara portando a casa qualcosa di più – ha dichiarato mister Fabio Tobia al termine del match -. Non avremmo voluto pareggiare, invece ci siamo trovati a non conquistare nemmeno un punto. Non possiamo nemmeno dire che recriminiamo più di tanto; oggi eravamo in emergenza e per un motivo o per l’altro sono 17 partite che non giochiamo con la stessa formazione. Detto questo non dobbiamo piangerci addosso, bisogna lavorare”.

“Oggi Kertalli ha sofferto l’ennesimo infortunio – ha proseguito l’intervistato -, l’ultimo di una serie (tutti non visti). Sull’entità non so ancora nulla, speriamo non sia niente di grave. Ogni settimana cerco di mandare in campo la formazione migliore, i ragazzi sono fantastici e danno sempre tutto. Nonostante gli interventi di Giribaldi e le occasioni create, abbiamo sbagliato a concedere così tanto alla Carcarese. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato e, concedendogli qualcosa, c’è chi fa gol. La partita comunque sia è stata tutto sommato equilibrata”.

Infine Tobia ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Per quanto riguarda la sconfitta tutte insegnano, anche se visto che si dice così forse preferirei non imparare niente. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù provando ad ottenere il massimo nonostante l’emergenza”.