Eccellenza. La Cairese non punge e non accelera in classifica, l’Arenzano si conferma big del torneo

CAIRESE 0 – ARENZANO 0

90’+5 C’è ancora tempo per un tentativo in sfondamento dell’Arenzano ma senza esito. Finisce in parità.

90’+4 Bella iniziativa di Sogno che si incunea in area e mette al centro per Sassari, preso leggermente in controtempo. Riesce comunque a colpire in acrobazia ma non ad angolare. Blocca a terra Faggiano.

Cinque minuti di recupero.

90′ Pellicciari calcia bene dal limite, Basso non si fida e respinge in bagher. Angolo per l’Arenzano.

89′ Silvestri allarga per Anselmo, cross per Sassari che colpisce di testa mandando fuori. L’arbitro segnala un fallo in attacco.

87′ Arenzano vicinissimo al goal con Pastorino, che da pochi passi si trova il pallone sulla testa e colpisce a rete. Basso ben appostato blocca.

84′ Qualche problema di troppo per Basso nei rinvii, anche se il fondo non aiuta. L’Arenzano rimane in attacco e la Cairese perde occasioni per attaccare alle spalla la linea difensiva avversaria.

80′ Verticalizzazione della Cairese, Sassari si inserisce e si dirige verso la porta. Si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita bassa di Faggiano.

77′ Boschetto si gioca la carta Sassari al posto di Tazzer. Nell’Arenzano, entra Pellicciari al posto di Lupi.

73′ Duro scontro sulla trequarti tra Silvestri e Pastorino. Rimane a terra il fantasista arenzanese. Nulla di grave, Pastorino torna i campo.

69′ La Cairese prova a schiacciare l’Arenzano. Bel traversone di Garbarino, la palla sbuca e finisce tra i piedi di Gabriel Graziani, che forse non se l’aspettava. Nulla di fatto. Sul ribaltamento di fronte, ci prova Cicirello, che però spara tra le braccia di Basso.

67′ Ammonito Lupi per un fallo a centrocampo.

65′ Garbarino crossa per Anselmo, che prova la semirovesciata. Palla fuori di poco ma Faggiano in traiettoria.

63′ La Cairese fatica a produrre gioco anche se nel complesso sono state sue le azioni pericolose della partita.

61′ Barisone lascia posto a Cicirello nell’Arenzano.

58′ Silvestri prende il posto di Turone nella mediana gialloblù.

57′ Punizione calciata verso il centro dell’area da Pastorino. Colpo di testa di Padovan fuori.

56′ Primo cambio nella Cairese. Thomas Graziani entra al posto di Chiarlone.

55′ Sogno serve Chiarlone, che si accentra e prova la conclusione a giro. Abbondantemente alta.

51′ Chiarlone entra in area e prova a servire al centro. Palla respinta in calcio d’angolo. Battuto però malissimo, troppo lungo.

50′ Si distende bene l’Arenzano, con Damonte che salta un uomo e serve dall’altra parte Barisone. Tocco per Bruzzone, palla messa in corner. Boschetto furioso.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude il primo tempo. Buon inizio dell’Arenzano. Poi la Cairese è cresciuta e avrebbe meritato ai punti di chiudere in vantaggio.

45’+1 Ancora Cairese pericolosa. Incursione centrale, pallone che rimane in area tra i piedi di Anselmo che però calcia fuori da buona posizione.

45′ Tazzer crossa bene per Graziani, bel colpo di testa ma fuori. In precedenza, proteste della Cairese per un presunto fallo di mano in area su tiro di Chiarlone. Due minuti di recupero.

43′ Anselmo crossa lungo per Chiarlone dall’altra parte. Controllo e servizio al centro per Turone. Palla sul fondo.

40′ Turone, migliore dei suoi in interdizione, si fa vedere anche in avanti. Inserimento sulla destra e cross basso per Graziani che controlla all’altezza del primo palla e calcia forte da posizione leggermente defilata. Faggiano attentissimo respinge. Poco dopo, gran conclusione dal limite di Sogno. Tiro potente ma centrale. Faggiano la fa sua in due tempi. Cairese in crescita.

38′ Anselmo punta l’area palla al piede. Serve il taglio di Chiarlone. Palla rimpallata che rimane però tra i piedi di Sogno. Conclusione da dentro l’area troppo alta.

35′ L’Arenzano perde palla in attacco. Sogno orchestra il 3 vs 3 lanciando profondo per Anselmo. Faggiano esce bene e spazza via.

32′ Nel tentativo di provare a dare una svolta, Boschetto ha invertito gli esterni. Anselmo a destra e Chiarlone a sinistra.

27′ Super Faggiano! Turone ruba palla a Pastorino in mezzo al campo. Serve Sogno, l’argentino va rasoterra filtrante per Graziani, a tu per tu con Faggiano. Gran parata del portiere, anche sul tentativo di ribattuta di Chiarlone. Il giovane gialloblù avrebbe potuto però fare meglio.

25′ Giunti quasi alla mezzora, spicca la fluidità della manovra dell’Arenzano, perlomeno fino alla trequarti. La Cairese forse per scelta non pressa i primi portatori di palla degli osputi. Calcagno è libero di impostare. A volte sceglie il tasto “quadrato” e non disdegna la palla lunga per Rezi. Soluzione da non sottovalutare.

23′ Bella accelerazione di Damonte che in velocità riesce a portare palla fino al limite dell’area, sul più bello però se la allunga troppo e commette fallo in scivolata tentando di riprendere il pallone. Ammonito.

20′ Turone recupera palla in tackle nel cerchio di centrocampo. Sogno non ci pensa due volte e vedendo Faggiano fuori dalla porta prova la parobola dalla lunga distanza. Il portiere arenzanese non si fa cogliere di sorpresa.

16′ Bel lancio di Lagorio per l’inserimento di Damonte. Basso legge bene la traiettoria e blocca in uscita. Poi, Cairese pericolosa con Sogno che in area riesce a girarsi e a calciare pericolosamente verso il palo più lontano. Per poco Graziani, disturbato da un difensore, non riesce a trovare il tap in vincente.

10′ Gargiulo commette fallo per fermare una ripartenza orchestrata da Damonte e Pastorino. Il centrale gialloblù è il primo ammonito della partita.

9′ Pastorino dalla distanza non impensierisce Basso. Parata comoda del tiro troppo centrale. In questa fase, l’Arenzano prova a fare la partita costruendo dal basso. La Cairese si basa maggiormente sui palloni recuperati.

7′ Si distende bene l’Arenzano. Padovan è bravo a intercettare un pallone e a ribaltare l’azione, che passa dai piedi di Pastorino, ex di giornata, per poi finire a Rezi. La conclusione dell’attaccante viene murata con la palla che finisce in corner. Nulla di fatto a seguito della battuta.

3′ Disposizione molto offensiva dell’Arenzano, che costruisce con il modulo 3-4-3. Disposizione 4-3-3 per la formazione di Riccardo Boschetto.

1′ Si parte. Arenzano incaricato del calcio di inizio. Cairese in maglia bianca con inserti gialli e blu. Arenzano in total black con inserti rossi.

Primo tempo

Cairese: 1 Basso, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Lazzaretti, 7 Turone, 8 Gabriel Graziani, 9 Sogno, 10 Chiarlone, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Noal, 14 Mariani, 15 Gjataj, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 Sassari, 19 Silvestri, 20 Thomas Graziani. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Arenzano: 12 Faggiano, 2 Alessandro Damonte, 3 Barisone, 4 Lagorio, 5 Calcagno, 6 Padovan, 7 Lorenzo Damonte, 8 Lupi, 9 Rezi, 10 Pastorino, 11 Bruzzone. A disposizione: 1 Gravano, 13 Cosentino, 14 Pesenti, 15 Pische, 16 Fossa, 17 Cicirello, 18 Biancato, 19 Pellicciari, 20 Porrata. Allenatore: Alberto Corradi.

Arbitro: Giovanni Tanzella di La Spezia. Assistenti: Enrico Conio di Genova e Federico Di Benedetto di Novi Ligure.

Cairo Montenotte. La Cairese è partita a fari accessi, l’Arenzano a fari spentissimi. Ma fin dalla prima di andata si era intuito che i percorsi non sarebbero stati molto diversi. Non al ribasso, visto che la Cairese ha poi iniziato ad accelerare, ma al rialzo visto che la giovane formazione di Alberto Corradi è lì in alto ad appena 4 punti dal primo posto. Almeno 25 gradi di differenza oggi rispetto al torrido match di settembre. Ma vista la classifica il match si preannuncia ancor più infuocato.

La classifica alla vigilia del match: Imperia 30; Rivasamba, Campomorone e Cairese 28; Arenzano 26; Angelo Baiardo e Athletic Club 24; Pietra Ligure e Golfo Paradiso 22; Taggia 21; Genova Calcio 20; Voltrese 16; Serra Riccò (-1) 14; Busalla (-1) 9; Sammargheritese e Forza e Coraggio 7.