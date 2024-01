Eccellenza, Corradi si gode un Arenzano da playoff: “Legittimo sognare, Cicirello esempio e orgoglio. Ora appetibili per giocatori come Pastorino”

Sfacciato. Come solo i giovani sanno essere. Ecco forse l’aggettivo migliore per l’Arenzano di oggi presentatosi al Brin con un 3-4-3 offensivo. Tre punte più Damonte largo a sinsitra e Barisone dall’altra parte. I ragazzi del 2000 di Corradi hanno provato a fare la partita. Poi, la Cairese è uscita fuori ed è andata vicina al goal in più occasioni sfruttando gli spazi lasciati. E allora maturità: l’allenatore cambia assetto ed ecco un pareggio che conferma la crescita anche caratteriale di una squadra che ora non si nasconde per la lotta playoff.

Così Alberto Corradi sulla partita terminata 0 a 0: “Abbiamo provato a giocare. Il campo non era semplice perché molto pesante. Ci abbiamo provato per una mezzoretta del primo tempo. Poi, nella seconda parte abbiamo prestato il fianco agli avversari. Nella ripresa, l’abbiamo impostata più sulla lotta e forse avremmo meritato qualcosa in più. I ragazzi danno sempre il massimo e si divertono sul campo”.

“Un punto a Cairo è tanta roba – prosegue -. Abbiamo dimostrato di essere maturi. Abbiamo fatto ancora meglio quando abbiamo provato a ‘rompere’ la partita invece di farla. Cicirello è un esempio per tutti e per me un motivo di orgoglio perché l’ho cercato quando nessuno lo cercava. Siamo una rosa importante e tutti devono capire che possono essere importanti anche giocando solo uno scampolo di partita. Speriamo di avere questa mentalità fino alla fine.

L’allenatore alza l’asticella: “Penso che sia legittimo sognare i playoff ma bisogna essere consapevoli che mantenere la categoria significa tanto. Anche lo scorso anno abbiamo vissuto un momento del genere ma poi abbiamo avuto difficoltà. In caso di perdita di qualche posizione non ne faremo un dramma”.

“Il nostro percorso dura da tre anni in Eccellenza e in questo periodo ci siamo creati una credibilità tale da ‘attrarre’ giocatori come Bruzzone e Pastorino, arenzanesi che giocavano altrove. Ora siamo appetibili anche per giocatori così”, conclude.