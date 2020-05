Savona. “I fatti di ieri sera presso la darsena di Savona sono l’ennesimo fallimento colossale della nostra attuale giunta”. Lo dichiara Simone Anselmo, coordinatore provinciale di “Articolo uno Savona”.

“Troppo facile prendersela con le persone presenti, i pochi locali aperti alla sera nella nostra città sono tutti concentrati nei 100 metri della Darsena, quindi era facilmente prevedibile che potesse succedere. Ci sentiamo anche di esprimere la massima solidarietà ai commercianti che sono stati messi alla gogna senza alcuna colpa, l’ordine pubblico infatti non è di certo di loro competenza, loro hanno applicato alla perfezione ogni singola indicazione e protocollo in merito al distanziamento sociale”.

di 9 Galleria fotografica Savona, la darsena affollata ne primo weekend di fase2









“Come è possibile che il sindaco non abbia disposto neppure un minimo di controllo della zona? Neppure un opera di prevezione, perchè non si è chiesto ai vigili urbani di presenziare? Ogni città della nostra Regione ha messo in campo un sistema di prevenzione e di controllo a Savona niente”.

“Sindaco per favore si dimetta, risparmi alla nostra città ancora un anno di disastri, si dimetta e permetta a Savona di poter votare a settembre insieme alle regionali per ridare alla nostra città una amministrazione che rispetti la memoria del nostro più illustre cittadino e non faccia inaugurazioni quasi di nascosto, che si preoccupi della salute dei propri cittadini, che renda la nostra città più pulita, sicura e accessibile”.