Savona. “Leggo che il governatore Toti in merito alla “movida” a Savona accusa i sindaci di non fare i controlli, di non uscire in mezzo alla gente per evitare gli assembramenti. Ho attaccato anche duramente la sindaca Caprioglio quando ricoprivo un ruolo dirigenziale nel Pd cittadino non condividendo molte delle sue scelte amministrative, ma il post di Toti ha dell’incredibile”.

Parole del sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, che interviene nella polemica sugli assembramenti nella Vecchia Darsena a Savona.

“Da settimane il sottoscritto ed altri sindaci cerchiamo di avere la sua attenzione per condividere protocolli comuni per i controlli e per avere supporto dalla Regione. Quando riapriranno le spiagge sarò sul territorio a controllare, come tutti i giorni dell’anno. Invito anche il presidente Toti a venire con me nelle spiagge libere all’apertura della stagione estiva, visto che dalle parti di Savona non si fa vedere da tempo né per bere uno spritz né per fare il suo mestiere di presidente della Regione”.

“Ultima considerazione sulle forze dell’ordine a cui va tutta la mia stima e ringraziamento per quanto stanno facendo, soprattutto in questo periodo difficile” conclude Arboscello, rispondendo così anche alle critiche su mancati interventi per fermare gli assembramenti.