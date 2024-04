Savona, Santi: “Servizio di diserbo non ancora attivo, in centro e in periferia vegetazione a bordo strada”

Savona. “Ad oggi il servizio di diserbo non è ancora stato attivato e in molte zone della città si nota una forte presenza di vegetazione ai bordi delle strade sia in centro che in periferia”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi.

“Mi risulta – prosegue – che alla data odierna l’amministrazione comunale non ha ancora inserito questa attività nel contratto di servizio con la nuova che si occupa dei servizi ambientali. Questo provoca un forte ritardo nell’inizio delle operazioni di diserbo considerando che una volta ricevuto l’incarico SEa-s dovrà provvedere a bandire la gara per appaltare i lavori a imprese o cooperative”.

Conclude chiedendo quali sono “i motivi del ritardo e i tempi necessari affinchè possa iniziare l’eliminazione delle piante infestanti”.