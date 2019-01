Albenga, cappuccio e sciarpa a coprire il volto: sarebbe un italiano il rapinatore della farmacia San Michele 

Albenga. Cappuccio della giacca a vento in testa e sciarpa per coprire, seppur parzialmente il viso. Si stringe la morsa dei carabinieri sul rapinatore della farmacia San Michele che, stando a quanto emerso dagli ambienti vicini agli inquirenti, sarebbe un italiano.

L’uomo si è presentato in farmacia ieri sera, intorno alle 23, armato di un coltello a uncino, con il quale avrebbe minacciato una farmacista per poi farsi consegnare circa 300 euro in contanti e darsi alla fuga.

I carabinieri, che hanno visionato le immagini di videosorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni, proseguono le indagini per risalire all’identità del malvivente.