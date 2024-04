Loano, il “bar dei gemelli” Andrea e Paolo Tomasi cambia gestione: “Clienti e colleghi come una famiglia, ora pronti per una nuova sfida”

Loano. Il nome completo è “Bar-Tavola Calda L’orologio” ma da oltre vent’anni è per tutti “il bar dei gemelli”. A partire dal 28 aprile, però, pur mantenendo il suo nome dovrà trovare un’altra personalità. Il locale di Andrea e Paolo Tomasi, infatti, si appresta a passare di mano.

Inaugurato il 2 giugno 2001, inizialmente il bar era condotto dall’intera famiglia: insieme ad Andrea e Paolo, infatti, dietro il bancone ed in cucina c’erano anche i genitori e la sorella. Nel corso del tempo, però la gestione è passata completamente ai due ragazzi. Da allora, il locale è diventato semplicemente “il bar dei gemelli” per tutti i loanesi.

Ora, dopo quasi 23 anni, è venuto il tempo di cedere e cercare nuovi orizzonti: “Da Alassio ci hanno proposto di prendere in gestione il chiosco di una spiaggia dove si pratica l’elioterapia – spiegano – Ci abbiamo pensato un po’ e dopo tanti anni di lavoro a Loano (e un periodo non proprio facile a livello personale) abbiamo deciso di accettare. Abbiamo bisogno di nuovi stimoli e questa ci sembrava una sfida interessante”.

Dopo tanto tempo lasciare non è facile. Soprattutto non è facile lasciare i clienti che sono diventati amici ed i colleghi commercianti che si sono trasformati in famiglia: “Tanti dei bambini e dei ragazzini che frequentavano il bar quando abbiamo cominciato – spiegano ancora Paolo e Andrea – oggi sono a loro volta genitori e frequentano il locale con i loro figli. Una ‘continuità’ che ci fa enorme piacere, perché significa che qui si trovano bene e come in famiglia. Come del resto ci sentiamo noi con loro e con i colleghi dei negozi vicino a noi, con cui abbiamo condiviso tanti anni di lavoro e non solo”.

Andrea e Paolo sono genoani sfegatati: “Il nostro locale è stato un Genoa Club – ricordano – Se non il club, di certo vorremmo portare la nostra passione anche ad Alassio”.

Per rivederli dietro al bancone, occorrerà aspettare la fine dell’estate: “I nuovi gestori del bar, invece, inizieranno l’attività già a fine maggio. Manterranno lo stesso nome e continueranno a fare bar e tavola calda, aggiungendo anche gli aperitivi alla sera (che noi non facciamo)”.

Stesso nome e stesse caratteristiche. Ma di certo senza “i gemelli” mancherà comunque qualcosa.