Loano, mezzo per le cura del verde ribaltato sull’Aurelia: traffico in tilt

Agg.ore 12:30. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi in seguito all’incidente e le due persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Permangono ancora lunghe code e pesanti disagi al traffico.

Loano. Incidente stradale, con due feriti, questa mattina, una manciata di minuti prima delle 11, sulla via Aurelia a Loano.

È successo tra Loano e Pietra Ligure, nei pressi della rotonda del Cabiria dove, per cause ancora da accertare, un mezzo per le cura del verde si è ribaltato dopo lo scontro con un furgone.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, i carabinieri, i vigili del fuoco, la croce rossa di Loano e l’automedica del 118. Stando a quanto riferito, sarebbero due i feriti di cui non si conosco ancora le condizioni.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, con lunghe code (basti pensare che, lato pietra, al momento la coda arriva sino alla rotonda che conduce all’autostrada), in un tratto già solitamente congestionato: sul luogo dell’accaduto anche la polizia locale di Loano per regolare il traffico.