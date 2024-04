Ad Albenga grande partecipazione alla fiaccolata lungo il Cammino della Memoria

Albenga. Grande partecipazione ieri sera, mercoledì 24 Aprile, in occasione della Fiaccolata lungo il Cammino della Memoria ad Albenga. Una serata piena di emozioni durante la quale i ragazzi del Liceo G.Bruno hanno letto alcuni brani per ricordare il cammino che i 59 Martiri furono costretti a percorrere dalle case ‘Incis’, luogo della detenzione e degli interrogatori, verso il bunker dell’esecuzione alla Foce del Centa.

“Una serata emozionante quella di ieri sera, che ha gonfiato i cuori di emozione, ricordo, memoria e valori – ha commentato il sindaco Riccardo Tomatis -. La prima fiaccolata lungo il cammino della memoria dei Martiri della Foce è stata un successo non solo in termini numerici, ma ha creato un’atmosfera magica per scacciare almeno per poche ore questi tempi bui nei quali la guerra è l’odio troppo spesso prevalgono. In apertura del corteo, dinnanzi a tantissime fiaccole accese, il sempre puntuale, esaustivo e preciso professor Moscardini ha fatto rivivere ai presenti quel tragico cammino, fatto anche di inganno al quale non vogliamo assistere mai più”.

Il Sindaco Riccardo Tomatis, presente alla fiaccolata ha affermato: “Ringrazio di cuore tutti i cittadini intervenuti e gli organizzatori. Queste serate fanno ben sperare in un futuro migliore. Vedere i Ragazzi del Liceo Giordano Bruno guidare questo corteo bellissimo esponendo uno striscione ricco di significato per tutti noi è stato non solo emozionante, ma conferma ancora una volta di come il nostro futuro sia in ottime mani. Sono state, infatti, le parole dei ragazzi a scandire un cammino doloroso, che ci ricorda il prezzo della libertà riconquistata ormai 79 anni fa. Su ogni pietra d’inciampo è stato depositato un fiore in ricordo di una vita spezzata in nome di valori, che dobbiamo continuare a difendere perché non appassiscano mai”.

Oggi la giornata di celebrazioni è iniziata alle 9 con la funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo e la deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre. Alle 10 è prevista la partenza del corteo verso piazza del Popolo e deposizione corona d’alloro al monumento dei Partigiani, seguirà l’orazione Ufficiale di Loris Viari Ufficio Presidenza Anpi Genova.

Si conclude con il corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della Libertà – Viale Italia – Lungomare C.Colombo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G.Verdi. Alle 18 è in programma il concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante. Esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.

Dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio in occasione della Festa della Liberazione: “Il 25 Aprile ci ricorda che la libertà è un bene prezioso, conquistato con coraggio e determinazione. Oggi e sempre, celebriamo il sacrificio di tutte le persone che hanno lottato per la nostra democrazia. È nostro dovere difendere questa eredità, difendendo i principi di libertà e giustizia, per continuare a costruire ogni giorno un futuro di pace per tutti”.