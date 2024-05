Albenga, il 17enne Gabriele Caridi presenta il suo primo album “Ti Penso”

Albenga. Appuntamento venerdì 17 maggio alle ore 21 presso la sede dello Yepp (ex cinema Astor) per Gabriele Caridi che presenterà il suo primo album “Ti Penso”. Per il giovane diciassettenne cantautore di Onzo si tratta di far conoscere le canzoni presenti nel primo Ep, scritte nel corso di questi anni, e lo fa incoraggiato dal successo della sua apparizione a Casa Sanremo dove si è esibito con il brano che dà il titolo al suo album: Ti Penso.

“Sono emozionato – dice Gabriele – finalmente riuscirò ad esibirmi e a far ascoltare le canzoni del mio primo album e lo farò davanti agli amici dello Yepp e a tutti coloro che avranno il piacere di venire ad ascoltarmi”.

L’Ep andrà su tutte le piattaforme online e social e sarà distribuito in alcuni negozi di vendita dischi in Liguria.

Il giovane ha fatto già la gavetta con il gruppo musicale “Ivan pei Boscki”, e dopo l’esperienza col gruppo di musicisti adulti, ora è entrato a far parte di una nuova band di giovanissimi, i “Fragma”,con cui si esibirà durante l’estate in tutta la Liguria. Gabriele Caridi frequenta il Liceo musicale Bruno di Albenga ed oltre a cantare suona alcuni strumenti: chitarra, pianoforte, batteriae il basso.