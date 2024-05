Albenga, la 15enne Amelia Zamana medaglia d’oro ai Campionati Italiani Schoolgirl-Junior-Youth 2024

Albenga. Una bella storia di sport che parte dalla piana ingauna, quella di una ragazzina di 15 anni Amelia Zamana, figlia di Vittorio Maestro di kick boxing e sport combattimento.

Respira l’aria del pugilato nella palestra Team Olimpia Albenga fin da piccola e si appassiona dapprima allo kick boxing, ma a settembre inizia a prepararsi alla disciplina sportiva della boxe. Ed è davvero una “volata” quella che dopo vari combattimenti, la porta dal 9 al 12 maggio a Roseto degli Abruzzi, dove si sono svolti i campionati italiani di pugilato junior femminili 57 chili che l’hanno incoronata campionessa italiana.

Supportata dal padre Vittorio preparatore atletico e dal tecnico federale Fpi Lorenzo Dibari, Amelia ha sorpreso tutti per la sua bravura aggiudicandosi il titolo italiano e conquistando la medaglia d’oro.

Il padre con orgoglio commenta: “La sua passione nasce da me, veniva sempre in palestra fin da piccolina, ho visto che era appassionata di pugilato e ho iniziato ad allenarla insieme al tecnico federale Lorenzo Dibari che l’ha accompagnata in Abruzzo”.

Amelia aggiunge: “Faccio pugilato da settembre, prima praticavo kick boxing, ma mio padre nasce come pugile e mi ha trasmesso la sua passione. Sono stati giorni duri e impegnativi , ma con l’aiuto di mio padre e del tecnico che mi hanno preparata anche mentalmente ho raggiunto questo bellissimo traguardo. Dal 21 al 27 maggio sono stata convocata dalla nazionale e il mio percorso continua”, conclude Amelia.