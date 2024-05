Albenga. Si è tenuto ieri, venerdì 17 maggio, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga l’evento di presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio Sindaco.

Sala gremita di cittadini alla presenza del candidato sindaco ingauno, gli 80 candidati delle 5 liste, il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, il senatore Gianni Berrino e l’onorevole Roberto Bagnasco.

“La carica che ho ricevuto ieri è indescrivibile – racconta Podio -. È stata una serata intensa, piena di partecipazione ed emozioni. Durante l’evento, si sono intrecciati molti sentimenti: dall’amicizia di un gruppo di albenganesi pronti a impegnarsi per la loro città alla profonda voglia di cambiamento. Siamo un gruppo composto da persone diverse perché crediamo che le differenze siano un valore aggiunto e perché la città merita di essere rappresentata in amministrazione in tutte le sue sfumature”.

Nel corso della serata sono state presentate tutte e cinque le liste e gli 80 candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio. Oltre all’architetto albenganese, hanno preso la parola Cristina Porro (Lega), Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga), Guido Lugani (Lista Civica – Podio Sindaco), Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia) e Eraldo Ciangherotti (Forza Italia). L’evento si è concluso con gli interventi dell’Onorevole Roberto Bagnasco, del senatore Gianni Berrino e del viceministro Rixi.

Un lungo applauso è stato dedicato anche a Silvano Montaldo, scomparso pochi mesi fa. Il candidato sindaco di Albenga lo ricorda così: “Silvano è stato un amico, una persona dalle grandi doti umane e politiche. Fu lui a dirmi che avrei potuto riportare il centrodestra al governo della città, e la risposta di ieri sera, insieme a quelle che ricevo ogni giorno incontrando persone per strada, mi fanno capire che aveva ragione. Ovunque sia in questo momento, voglio ringraziarlo per aver creduto in me.”

Albenga 2024, Nicola Podio presenta le liste

“Albenga è una città stanca, ed è proprio per questo che ogni giorno aumentano i riscontri positivi verso questa squadra pronta ad amministrare – conclude Podio -. Siamo di fronte a un’occasione storica che non si ripeterà per i prossimi cinque anni, e questo gli albenganesi lo hanno capito bene. Le sensazioni sono più che buone, ora è tempo di tornare a vincere. C’è grande entusiasmo, e insieme siamo pronti a fare la differenza perché Albenga merita di più”.