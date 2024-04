Vigo Albenga matematicamente salva, coach Mario Barigione: “Risultato storico di un gruppo fantastico”

Albenga. La vittoria di sabato aveva messo una serie ipoteca, la sconfitta di Orago nella giornata di domenica ha definitivamente messo la parola fine al discorso salvezza per la Vigo Albenga. Le ingaune sono matematicamente salve e giocheranno in Serie B2 anche nella prossima stagione.

Un campionato lungo e tortuoso, un avvio difficile dettato dal salto di categoria, ma una consapevolezza cresciuta settimana dopo settimana e un miglioramento di squadra visibile a tutti. Un grandissimo risultato arrivato con ben tre giornate d’anticipo, che permetterà alle biancoblù di giocare spensierate con il focus di provare a chiudere l’annata nel migliore dei modi.

Una sorta di “impresa” dunque, per una squadra che puntava sul neo acquisto Montedero, ai box per la rottura del crociato ad inizio stagione, ma che ha trovato la forza di rimboccarsi le maniche e di lottare su ogni campo, conquistando il grande obiettivo stagionale nonostante la giovane età e l’inesperienza.

“Risultato storico” è il commento a caldo di Mario Barigione, visibilmente soddisfatto, che cancella la sfortunata parentesi delle ingaune sul palcoscenico nazionale chiuso a soli 20 punti nel 2014. Oggi i punti della squadra patron Giuseppe Ferrari, del vice presidente Honorè Vernetti Mansin e del DS Franco Pezzillo sono già 30, con tre turni, come già detto, ancora da giocare.

“Oltre alla determinazione e squisita disponibilità di tutte le ragazze voglio ringraziare personalmente Presidente e Direttore Sportivo: senza il supporto di Beppe e Franco e la loro costante presenza questa salvezza non sarebbe stata possibile.

Ringrazio il mio capitano Carol (Vernetti, ndr), mente e guida sicura della squadra anche nei momenti più difficili, ma avere il tempo e lo spazio ringrazierei qui, citandole, una ad una tutte le atlete per tutto quello che hanno fatto stanno facendo e lo farò personalmente in palestra”.

I ringraziamenti vanno anche allo staff tecnico che lo ha accompagnato in questa cavalcata: “Ringrazio Barbara Gioda che ci ha accompagnato per quasi metà stagione in qualità di tecnico e ringrazio Sandro De Angeli, amico di una vita, arrivato in corsa in qualità di assistente in prima squadra, che ha subito stabilito un grande rapporto con le ragazze seniores e del giovanile di coach Federico Spanò, anche lui elemento prezioso nello staff della prima squadra”.

Non resta che godersi il momento e chiudere lottando per centrare l’ambito ottavo posto: “Ora abbiamo da preparare e onorare ancora tre gare della regular season, ma siamo già al lavoro per preparare la prossima stagione, non solo rivolta alla prima squadra ma con un’attenzione particolare al nostro settore giovanile. Grazie al lavoro dei nostri tecnici, in primis Stefania Pezzillo, già alle finali regionali con la sua Under 14 e alla collaborazione con la scuola di pallavolo più importante in Italia, Volleyro’ Casal dei Pazzi di Andrea Ebana, attuale DG di Scandicci e nostro mentore dal punto di vista tecnico, sta facendo passi da gigante. Ad astra insomma, avanti così!”.