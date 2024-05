Albenga, successo per la collegiale Federkombat Liguria: riuniti 130 atleti e coach da tutta la Liguria

Albenga. Si è tenuto ieri (5 maggio), al Palazzetto di Sport di Albenga, lo stage collegiale regionale della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo, Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI).

Si sono riuniti nella bellissima struttura del Palamarco più di 130 atleti e coach provenienti da società sportive di tutta la Liguria ed anche di altre regioni. Dopo la presentazione dell’evento da parte del vice presidente ragionale Alessandro De Blasi ed i saluti dell’amministrazione comunale di Albenga, i direttori tecnici regionali della kickboxing Fabio Foti e Stefano Gagliolo hanno gestito le varie aree di lavoro dedicate alle singole specialità: dalla kickboxing appunto, alla savate (con i direttori tecnici Luigi Alessandri, Alessio Murabito e Francesco Chipparino), alla muay thai (con il direttore tecnico regionale di specialità Luca Cuccu).

E’ stata una giornata di sport e divertimento nella quale atleti di tutte le età, dai bambini agli adulti, hanno condiviso conoscenze e passione. A dare lustro all’evento anche la presenza di due note campionesse mondiali: Chiara Vincis di Savona e Silvia Lanotte di Milano.

L’allenamento collegiale per molti atleti agonisti è stata anche l’occasione per affinare le tecniche in vista degli imminenti campionati italiani di specialità: per la savate il 18 – 19 maggio e per la kickboxing il 23-26 maggio sempre a Jesolo.

Il raduno albenganese è terminato con l’invito rivolto da parte di Alessandro De Blasi a tutte le società a partecipare a “Tempus Tacendi Tempus Belli – Battaglia sotto la Lanterna”: il 15 giugno all’RDS Stadium di Genova si terrà un grandissimo evento internazionale organizzato dal Comitato Ligure Federkombat, sostenuto dal Comune di Genova e inserito all’interno del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, che coinvolgerà tutti i team liguri nelle varie specialità, nel contatto leggero e nel contatto pieno, dai dilettanti ai pro.

Incontro clou delle serata, anticipato da un titolo italiano pro che a breve verrà svelato, sarà il titolo mondiale WAKO Pro di K1, categoria -58,2kg, che vedrà salire sul ring l’ingauno Samuele Iorio del Kombat Team Alassio contro il detentore del titolo, il forte atleta francese Luc Genieys.