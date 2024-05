Albenga 2024, Tomatis presenta la squadra: “Liste fatte di persone non di simboli”

Albenga. Questa sera alle 18,30 all’Auditorium San Carlo in via Roma, vestito per l’occasione e pieno di simpatizzanti, si è tenuta la presentazione delle tre liste a sostegno del sindaco uscente Riccardo Tomatis.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro: nessuna investitura dall’alto, ma la decisione di una squadra che ha scelto il proprio candidato sindaco.

La serata è stata un susseguirsi di emozioni, programmi, progetti. Si è parlato di Albenga e delle persone che, insieme, vogliono continuare a lavorare in maniera seria e trasparente per farla crescere sempre di più.

“Le nostre liste sono fatte di persone – esordisce Tomatis – non sono fatte da singoli. Sono persone che hanno scelto di dedicare un po’ del loro tempo alla nostra città facendolo con passione. Lo fanno soprattutto per restituire ad Albenga un po’ di quello che la città ha dato a loro”

“E’ una politica del dare e non del prendere – prosegue – le nostre liste sono rappresentati dai candidati, non ci sono singoli che rappresentano le liste. Ogni preferenza è data perché c’è preferenza o per me o per i candidati che hanno scelto di accompagnarmi”.

Lo sfidante Nicola Podio, candidato del centrosinistra, rappresenta la novità mentre Tomatis la continuità: “Bisogna scegliere la continuità perché Albenga sta crescendo sempre di più – spiega – quindi votare per me, significa scegliere questa continuità che è sinonimo di crescita per la nostra città”.

“Albenga sta crescendo ma non lo dico io – prosegue – lo dicono i numeri, i dati e le statistiche. Cambiare qua o si sta vincendo è una scelta controproducente quindi bisogna continuare a percorrere questa strada e farlo con determinazione e passione”.

“I messaggi che arrivano da Albenga sono di grandissimo affetto per la nostra amministrazione, penso che la parte dei cittadini che vivono il paese siano dalla nostra parte”, conclude Tomatis.

Ecco le liste civiche a sostegno del sindaco Riccardo Tomatis: 48 persone rappresentative di ogni fascia di età, territorio, professione e cultura.

LISTA “INSIEME PER IL FUTURO” – ALBENGA

La lista “Insieme per il Futuro” (16 candidati) è formata da: Amal Brihi detta “Amal”; Ilaria Calleri; Giorgio Cangiano; Giulia Caraffi; Alessandro De Blasi; Emanuele Feroleto; Marta Gaia; Antonella Giorcelli; Emanuela Guerra; Paolo Oddone; Alberto Passino; Roberto Pirino; Marco Sanguineti detto “Secco”; Olga Vasilache; Camilla Vio; Maria Gabriella Vullo.

LISTA “PROGETTO COMUNE” – ALBENGA

La lista “Progetto Comune” (16 candidati) è formata da: Carlo Alberto; Alessandro Barbieri; Giovanna Casanova; Umberto Comotto; Giovanni D’Amico; Davide Dellisola; Nadia Ferrando; Elisabetta Mele; Dario Merlo; Benedetta Motta; Vincenzo Munì; Chiara Pastorino; Giovanni Pollio; Marco Rocca; Mauro Vannucci; Barbara Vullo.

LISTA CIVICA “CIVICA24” – ALBENGA

La lista “Civica 24” (16 candidati) è formata da: Silvia Pelosi, Raiko Radiuk, Claudia Ramò, Mirco Secco, Laura Bonelli, Antonio Caviglia, Antonello Enrico, Luca Frisone, Vincenzo Imbesi, Sabrina Lecini, Mara Ortale, Gianni Panizza, Franco Presbulgo, Francesca Rupil detta “Patrizia”, Monica Tomatis, Fabio Zanardin.