Albenga, panchina dell’Amore sul lungomare. Ciangherotti: “Grazie a Tomatis con vista degrado, parcheggi selvaggi e verde pubblico indecoroso”

Albenga. “In cinque anni di amministrazione il lungomare di Albenga è stato completamente dimenticato dal sindaco e dagli assessori. Nessun intervento, nemmeno simbolico, in grado di dare un segnale ai cittadini, agli imprenditori e ai potenziali turisti”.

Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha proseguito: “Per l’amministrazione Tomatis i commercianti della zona mare lavorano in un’altra città, tanto che a Natale le luminarie le devono letteralmente vedere con il binocolo. Il verde pubblico è trascurato, la foce è diventata terra di nessuno con erbacce incolte che da cittadino suscitano vergogna, mentre i parcheggi selvaggi sul lungomare in zona Piscina comunale sono ormai una certezza di caos e accoglienza disorganizzata”.

“Durante l’estate, la passeggiata spesso si trasforma in uno spazio dove si ritrovano venditori ambulanti privi di autorizzazioni, contribuendo ad aumentare l’immagine di assoluto degrado. Anni al governo della città senza pensare ad iniziative capaci di incentivare visitatori e albenganesi a frequentare questa zona. Non basta la foto con un trenino in pieno centro storico per poter dire di aver lavorato bene. La città bisogna conoscerla e girarla tutta”.

“Ora, in piena campagna elettorale, dalla maggioranza salta fuori l’idea della Panchina dell’Amore in zona mare. È incredibile. Il sindaco pensa di risolvere i problemi del lungomare installando una panchina per i turisti. Se Riccardo Tomatis avesse avuto un minimo di amore per la propria città e un po’ di rispetto per i titolari delle attività, avrebbe potuto mostrare interesse per il lungomare molto prima. Le promesse fatte oggi dal Partito Democratico che sostiene la candidatura del sindaco Tomatis si commentano da sole”.

“Per fortuna degli albenganesi, tra poco più di un mese Albenga potrà finalmente contare sulla competenza e la serietà di un professionista come Nicola Podio, il sindaco di cui questa città ha davvero bisogno dopo anni di immobilismo e incapacità amministrativa”, ha concluso Ciangherotti.