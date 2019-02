Albenga. “Da cittadino e da titolare di una farmacia mi sento di dover dire di essere pienamente tutelato dalle nostre forze dell’ordine”. Così parla il titolare della farmacia San Michele di Albenga Fabio Panizza, che ha voluto ringraziare pubblicamente i carabinieri ingauni per la brillante operazione che ha portato all’arresto del rapinatore che aveva assaltato l’esercizio albenganese così come la farmacia di via Milite Ignoto, nel primo caso il bottino era stato di 350 euro, nel secondo di 750 euro.

Un encomio rivolto all’Arma albenganese anche per la vicinanza umana che i militari hanno dimostrato nel corso dell’indagine: “Ci sono stati vicini fin da subito, cercando nella maniera giusta e opportuna di raccogliere le testimonianze sull’accaduto. E poi i riscontri investigativi all’interno della farmacia appena rapinata, il rilevamento delle impronte, i rilievi, le telecamere… Davvero eccellenti” aggiunge il titolare della farmacia albenganese.

di 5 Galleria fotografica Albenga, conferenza carabinieri: arresto rapinatore farmacia di via Milite Ignoto









“La nostra farmacia, essendo aperta fino a mezzanotte, può essere presa di mira da malviventi e malintenzionati, in alcune occasioni abbiamo vissuto situazione particolari e non piacevoli…Le nostre porte sono aperte in orario serale” spiega ancora Fabio Panizza.

“Alla luce di quanto ho vissuto personalmente e di come i carabinieri ci hanno seguito anche nei giorni successivi alla rapina, mi sento di ringraziarli per il lavoro svolto e per la percezione di sicurezza garantita dal loro operato” conclude il titolare della farmacia.