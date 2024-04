Nel savonese si torna in disco al pomeriggio come negli anni ‘80/‘90: nasce “Middle Sos”

Varazze. Il ritorno in pista proprio come lo si faceva “una volta”, ovvero il pomeriggio. Nasce da un’idea di Savona Official Student Party (SOS, marchio organizzatore delle feste studentesche in provincia) la possibilità di tornare a ballare sullo stile degli anni ‘80/‘90.

Il nuovo format proposto prende il nome di “Middle Sos” e riguarderà un target di età contingentato a studenti e studentesse delle scuole medie. La giornata scelta per lanciare l’iniziativa è quella di domenica 5 maggio presso un locale di Varazze.

“Guardandoci intorno ci siamo resi conto che la tradizione del ballare il pomeriggio nella nostra provincia era ormai pressochè sparita – dichiara uno degli organizzatori -. Per questo motivo abbiamo pensato di ampliare la platea dei partecipanti ai nostri eventi con un viaggio nel tempo che gli permetterà di poter partecipare a giornate a loro dedicate come mai accaduto prima d’ora”.

Niente alcolici dunque, ma tanta musica e divertimento che fanno tornare alla mente le giornate vissute da mamme e papà della fascia di età a cui è rivolto il format “Middle Sos”. L’evento inizierà alle 16 e finirà alle 21.