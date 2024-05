Rigassificatore, Snam: “La mappa degli habitat c’è, presentata il 21 marzo. Eccola”

Savona. “La documentazione di studio di Impatto Ambientale depositata in data 21 marzo 2024 include la mappa completa degli habitat marini. Lo studio è stato inoltre integrato con un’indagine di dettaglio della biologia dei fondali marini interessati dal progetto che ha coperto un’area di circa 1.000 ettari”.

Snam ribatte alle critiche e polemiche di queste ore in merito al VIA sul progetto del nuovo rigassificatore nel savonese.

“Le indagini ambientali effettuate per questo studio hanno previsto la realizzazione di un rilievo acustico per la caratterizzazione degli aspetti geomorfologici dei fondali e la realizzazione di indagini mediante speciali telecamere montate su robot sottomarini chiamati ROV (Remote Operated Vehicle) che hanno consentito la definizione dei popolamenti bentonici e delle specie presenti nelle aree del progetto” si afferma nelle precisazioni.

“Inoltre, la planimetria presentata in fase di progetto mostra chiaramente gli habitat esistenti”.

“La società, come sempre accaduto in altre situazioni, è, inoltre, pienamente disponibile a cogliere eventuali, altre osservazioni e ad integrare ulteriormente la documentazione presentata, se necessario” conclude Snam in merito alle valutazioni procedurali sul nuovo impianto energetico.