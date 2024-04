Cairo: commercio in lutto per la morte di Rosanna Frassini, volto noto di una delle attività storiche del centro

Cairo Montenotte. Lutto nel commercio cairese e in città per la morte di Rosanna Frassini, volto noto di una delle attività storiche di via Roma, ossia l’Ottica Ferraro.

La donna infatti ha sempre lavorato nell’esercizio della famiglia fondata dal suocero, prima con il marito e per anni con il figlio, Andrea Ferraro, ex assessore al commercio dell’ultima giunta guidata dal compianto Osvaldo Chebello.

Sui social molti i messaggi di cordoglio per Rosanna, definita da tutti “una donna brillante e gentile, sempre pronta ad assistere la clientela con la massima professionalità”.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Cairo.