Diocesi Savona, a Varazze dal 4 maggio un ciclo su santa Caterina e il beato Jacopo

Varazze. Proseguono gli eventi per la festa della patrona santa Caterina da Siena. Dopo la suggestiva rievocazione storica, curata dall’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena, martedì 30 aprile, giorno della ricorrenza, alle ore 9:30 nella Chiesa Sant’Ambrogio sarà officiata la messa solenne. Saranno presenti le autorità, tra le quali il vescovo monsignor Calogero Marino. Al termine si terrà la processione con la “cassa” di santa Caterina fino all’omonimo santuario, dove intorno a mezzogiorno ci saranno la funzione religiosa in adempimento al voto e la preghiera per il compatrono beato Jacopo da Varagine. Alle 15:30 da piazza san Domenico la processione tornerà in Sant’Ambrogio, dove alle 18 sarà celebrata l’Eucaristia.

Inoltre in occasione del cinquantesimo anniversario della traslazione delle ceneri del beato Jacopo da Genova a Varazze (1974 – 2024) e del quarto centenario dell’elezione di Caterina da Siena e del beato a compatroni della città (1625 – 2025) il Centro Studi “Jacopo da Varagine” ha elaborato il progetto “Jacopo da Varagine e Caterina da Siena tra devozione e cultura”, che prevede una serie di appuntamenti per approfondire la conoscenza di entrambe le figure e del loro tempo.

Si comincerà sabato 4 maggio alle ore 17:30 al Santuario Santa Caterina con la conferenza su “Le parole di Caterina nella Legenda maior” di Silvia Nocentini dell’Università Tor Vergata di Roma. Si proseguirà il 18 maggio sempre alle 17:30 al santuario con la lectio magistralis di Paolo Nardi, docente all’Università degli Studi di Siena e priore emerito dell’Associazione Internazionale Caterinati, su “La diffusione del culto di santa Caterina da Siena nei secoli”.

Il calendario comprenderà anche il 13 luglio la festa in onore del beato Jacopo da Varagine alla Collegiata Sant’Ambrogio, il 18 luglio la messa solenne nella festa del beato Jacopo nella Chiesa conventuale dei Domenicani, il 5 ottobre un incontro sull’origine del corteo storico e delle sacre rappresentazioni in onore di santa Caterina, a cura di Elvira Todeschi, al santuario. Il 26 ottobre nella Sala Consiliare del Municipio si terrà una tavola rotonda su “Tradurre Jacopo da Varagine ieri e oggi” con i docenti universitari Marinella Garcia Sampere (Alicante), Speranza Cerullo (Pisa) e Francesco Stella (Siena). Coordina Giovanni Paolo Maggioni dell’Università del Molise.

Nello stesso giorno nella chiesa dei Domenicani avrà luogo il concerto “La fonte musica”, in cui saranno eseguiti la “Messe de Notre-Dame” e brani di autori coevi, con la direzione artistica di Antonio Delfino e Vittoria Fontana. Il 29 novembre all’Oratorio San Bartolomeo avrà luogo invece il concerto “L’estro barocco” con mottetti a voce sola e strumenti, sempre con la direzione artistica di Delfino e Fontana. Infine il 7 dicembre la celebrazione del cinquantesimo anniversario della traslazione delle reliquie di Jacopo da Varagine, con la messa solenne nella Chiesa San Domenico.

Il ciclo di eventi è organizzato in collaborazione con il gruppo locale dell’Associazione Internazionale Caterinati, con il patrocinio di Comune, Provincia di Savona, Regione Liguria e Diocesi di Savona-Noli e il contributo della Fondazione Agostino De Mari. “Oltre al significato religioso le ricorrenze rivestono un significato anche civile, poiché la città ha mantenuto vivo il legame instaurato con i suoi patroni – afferma il centro – Attorno ad entrambi si raccoglie l’identità profonda di Varazze. Gli anniversari che ci apprestiamo a commemorare rappresentano l’occasione più adatta per ripensare i giorni antichi guardando al futuro”. “Varazze è particolarmente grata a santa Caterina per la costante divina attenzione che da sempre ha serbato alla città e la onora rinnovandole stima e affetto e chiedendole di vigilare sempre sul bene comune”, dichiara il sindaco Luigi Pierfederici.