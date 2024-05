Savona. Nel giro di pochi secondi, il complesso polisportivo Giulio Ottolia di Savona, dove si svolge la tredicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, ha registrato due nuovi record italiani.

Mentre in pedana Leonardo Fabbri si accingeva a scagliare il peso nei pressi della fettuccia dei 23 metri, Zaynab Dosso, un’ora e mezza dopo la batteria, tornava in pista per la finale dei 100 metri piani femminili.

La sprinter emiliana di origine ivoriana delle Fiamme Azzurre, che in batteria aveva fermato il cronometro a 11″12, migliorando il suo precedente record italiano di 11″14, è stata capace di fare ancora meglio. Questa volta senza più dover fare i conti con la pioggia.

Zaynab Dosso ha corso una finale eccezionale, esprimendosi al meglio, vincendo la gara in 11″02. Nuovo record italiano, ottenuto con ben 10 centesimi di miglioramento.

Meeting di Savona 2024

Seconda posizione per la lussemburghese Patrizia Van Der Weken col crono di 11″12, terza Michelle-Lee Ahye (TRI) in 11″16, quarta Amy Hunt (GBR) in 11″21, quinta Geraldine Frey (SUI) in 11″22, sesta Boglarka Takas (HUN) in 11″25.

Nel maschile successo del britannico Jeremiah Azu col tempo di 10″08. Secondo il cubano Yenns Reynolds Fernandez in 10″19, terzo Roberto Rigali (Carabinieri) in 10″31.

Quarto Jerome Blake (CAN) in 10″34, quinto Trayvon Bromell (USA) in 10″87. Defezione di Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle).

Nei 100 metri paralimpici successo dell’attesa Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) in 14″49. Seconda Monica Graziana Contrafatto (GSH Sempione) in 14″64, terza Chiara Mastropasqua (Atletica Savona) in 15″12, quarta Michelle Alberti (Atletica Savona) in 15″13 primato personale.