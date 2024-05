Savona. Archiviate le prime tre competizioni delle quindici in programma, la seconda ora di gare al 13° Meeting internazionale Città di Savona ha offerto altri spunti di interesse sia in pista sia in pedana, col fatto positivo della pioggia che ha cessato di cadere.

Nel getto del peso ha primeggiato l’atteso protagonista, il toscano Leonardo Fabbri (Aeronautica Militare), con la misura di 22,95 metri, ottenuto al sesto lancio (dopo 21,07 e 21,39, poi 22,67 nel terzo, 22,47 nel quarto, 22,45 nel quinto), battendo il record italiano. Il precedente primato apparteneva ad Alessandro Andrei con 22,91 metri e resisteva dal 1997.

Secondo classificato Scott Lincoln (GBR) con 21,14, terzo Kyle Blignaut (RSA) con 20,44. A seguire, quarto Mesud Pezer (HUN) con 19,74, quinto Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) con 19,37, sesto Frédéric Dagée (FRA) con 19,11, settimo Giordano Musso (CUS Genova) con 16,58.

I 110 metri ostacoli hanno registrato il successo del rientrante Omar McLeod, giamaicano, vincitore in 13″37.

Secondo classificato il britannico Joshua Zeller in 13″42, terzo lo spagnolo Enrique Llopis in 13″43, quarto il britannico Andrew Pozzi in 13″46. Quinto posto per Hassane Fofana (Fiamme Oro) in 13″71, sesto Matteo Togni (Bergamo Stars) col personale di 13″90.

Nei 100 ostacoli la più veloce è la giamaicana Britany Anderson col tempo di 12″88, primato stagionale.

Seconda l’irlandese Sarah Lavin in 12″92, terza Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri) con 12″99, season best. Quarta Guada Carmassi (Esercito), col personale di 13″08 nel giorno del suo compleanno. Quinta Luca Kozac (HUN) in 13″10, sesta Milica Emini (SRB) in 13″30.