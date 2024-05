Calcio, Cambiaso alza la Coppa Italia con la Juventus: primo trofeo per l’ex Albissola e Savona

Roma. “La prima volta non si scorda mai“. Un detto già sentito al suo esordio in Serie A con il Genoa, ora riproposto al suo primo successoin carriera: la Juventus vince la Coppa Italia e ad esultare è anche Andrea Cambiaso.

Riuscito a scalare le gerarchie nella rosa di Massimiliano Allegri, Cambiaso è stato uno dei più positivi in una stagione ricca di alti e bassi.

E anche oggi contro l’Atalanta una discreta prova, con l’assist per il gol decisivo di Dusan Vlahovic al quarto minuto di gioco. Ne aveva fatto un altro, ancora per il centravanti serbo, ma il VAR ha annullato per fuorigioco.

Coppa al cielo per l’ex Savona e Albissola, con cui ha vinto il campionato di Serie D con Fabio Fossati in panchina.