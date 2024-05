Savona. “Abbiamo riscritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. La prima volta lo abbiamo fatto Yipsi Moreno nel lancio del martello che poi aveva fatto il record del mondo”. Lo dice pochi minuti la conclusione del Meeting internazionale Citta di Savona il direttore organizzativo Marco Mura.

La tredicesima edizione, nonostante la pioggia a tratti anche battente, sarà ricordata come l’edizione dei record: sono infatti 4 i tempi che sono stati migliorati. Prima Zaynab Dosso ha migliorando, sulla distanza dei 100 metri, il primato italiano due volte arrivando a 11.02. Dopo pochissimo Leonardo Fabbri ha lanciato il peso a 22.95. Infine, Mattia Furlani si supera ancora e fa il record del mondo under 20 di salto in lungo con 8 metri e 36.

“Ero un po disperato alle 14.30 quando ero in diretta Rai con l’ombrello – commenta Mura ancora emozionato – pioveva, poi qualcuno dal cielo ci ha guardato, siamo tutti contenti”.

Grande soddisfazione anche quest’anno: “È stato qualcosa di incredibile. Ci dedichiamo 12 mesi su 12 alla realizzazione di questo evento, buttiamo il cuore oltre ostacolo

Dalle tribune non è mancato il tifo e il sostegno per i corridori: “Quest’anno sono contento anche perché non ci sono state polemiche sulla carenza di biglietti. La gente ha capito che questo è il campo, questa è la tribuna. L’alternativa è non farlo più o farlo on un altro stadio. Abbiamo la diretta Rai, si può vedere in tv e domani al campus 200 bambini accoglieranno questi grandi campioni”.

guarda tutte le foto 28



Meeting di Savona 2024

“Anche quest’anno gare di livello altissimo – commenta l’assessore allo sport Francesco Rossello – non oso pensare cosa sarebbe successo con la pista asciutta. Qualche giorno fa il Giro d’Italia e oggi il Meeting, un viatico per la candidatura di Savona a capitale della cultura anche per quello che riguarda lo sport”.