Cisano sul Neva. Sono al vaglio dei carabinieri le telecamere del Comune di Cisano sul Neva, dove, nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo, sono comparse alcune scritte scritte sui muri della città (abitazioni private, una banca, il municipio.).

Le indagini per identificare l’autore dell’atto vandalico sono in corso. Secondo le prime informazioni, il bersaglio del gesto sarebbe il sindaco Massimo Niero. Al momento, l’ipotesi di un attacco di natura politica sembra essere esclusa.

Niero ha sporto denuncia in mattinata ai carabinieri in qualità di legale rappresentante del Comune: “Scritte di questo genere sono inqualificabili, quindi ho ritenuto opportuno sporgere denuncia per tutelare i dipendenti del Comune ed i cittadini di Cisano – spiega il primo cittadino – Durante la mia amministrativa e politica, ho sempre cercato di metterci la faccia, dicendo sempre ciò che penso. Per questo motivo, attacchi del genere mi fanno imbestialire. D’altro canto, sono molto felice per le tante attestazioni di stima e vicinanza che mi sono giunte dai colleghi sindaci, dal presidente della Provincia e da tante persone che ho conosciuto in questi anni”.

Nel frattempo, il Partito Democratico ha voluto esprimere la propria solidarietà al primo cittadino: “Siamo indignati per le scritte ingiuriose, comparse sulle facciate del Municipio di Cisano sul Neva e di abitazioni private – affermano dal Pd Provinciale ed il consigliere regionale Roberto Arboscello – Massima solidarietà al sindaco Massimo Niero, a tutta l’amministrazione e ai lavoratori del Comune di Cisano sul Neva per questo vile atto vandalico. Chi pensa che insulti e minacce possano essere strumenti per fare pressioni o far valere le proprie idee è completamente fuori strada. Speriamo si possa risalire al più presto ai colpevoli”.

Solidarietà arriva anche dal sindaco Riccardo Tomatis e dell’amministrazione comunale di Albenga: “Le scritte apparse nella giornata di ieri sui muri di Cisano sul Neva e, tra questi, sulla facciata del Comune rappresentano un gesto inqualificabile. Certi che i carabinieri risaliranno ai responsabili rappresento, a nome mio e della mia amministrazione solidarietà al sindaco Massimo Niero per quanto accaduto. Vai sempre avanti per la tua strada Massimo. La tua onestà e trasparenza sono conosciute da tutti. Un abbraccio.”