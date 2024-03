Cisano sul Neva. “Voi la uccidete, voi la seppellite” sulla facciata dell’edificio dello sportello bancomat e “Comune mafioso” su quella del municipio. Sono alcune delle scritte che, questa mattina, sono apparse a Cisano sul Neva.

Vergate in vernice rossa e ripetute diverse volte in differenti punti della cittadina, le scritte hanno subito messo in moto la reazione del sindaco Massimo Niero.

“Ho prontamente fatto denuncia ai carabinieri – spiega il primo cittadino – Per fortuna possiamo contare su una delle videosorveglianze più all’avanguardia del nostro territorio e i punti in cui sono apparse le scritte sono tutti coperti da telecamere. I carabinieri della compagnia di Alassio si sono già messi al lavoro ed effettueranno un’analisi della vernice e delle immagini delle registrazioni”.

Al di là degli aspetti “di cronaca” legati alla vicenda, il sindaco esprime una certa amarezza, soprattutto per la scritta accusatoria apparsa accanto all’ingresso del municipio: “Un’accusa ignobile e molto grave, per quello ho chiesto che fosse coperta subito”, spiega.