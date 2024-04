La comunità di Cisano piange Anna Noberasco, dell’agriturismo “A Cantina du Peccau”

Cisano sul Neva. La notizia della scomparsa di Anna Noberasco, ha lasciato un’intera comunità nello sconforto. Anna era componente di una famiglia molto conosciuta e stimata, aveva gestito l’agriturismo “A Cantina du Peccau” e sorella del dottor Franco Noberasco che ha scritto saggi e libri sulla storia di Cisano.

Triste il sindaco Massimo Niero che raggiunto dalla notizia ha voluto non solo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, ma ricordarne il ruolo attivo e attento nella vita sociale del paese: “E’ sempre stata una persona molto attenta e attiva, partecipando alle celebrazioni del 25 aprile e a ogni cosa importante che tiene insieme la nostra comunità. Una cittadina sempre impegnata, allontanata dalla vita pubblica solo in seguito alla sua malattia. Ma ne ho un ricordo anche da amico, ha sempre lavorato per il bene del paese affinché progredisse, sempre pronta a dare consigli e a pungolare anche me come sindaco”.

“Sono davvero dispiaciuto perché perdiamo un pezzo della tradizione, della nostra storia e della cultura del paese, Anna è una persona che lascia un segno profondo nei nostri cuori. Porgo, a nome di tutta la cittadinanza le condoglianze alle due figlie Laura e Sara, al fratello Franco e al cognato Claudio e alla sua famiglia”, conclude.