Nuovo raid vandalico sui muri di Cisano sul Neva: “Massimo mafioso”

Cisano sul Neva. Nuovo raid vandalico nella notte a Cisano sul Neva.

Il “solito ignoto” è tornato in azione deturpando le facciate di alcune abitazioni e del municipio con diverse scritte offensive, molte delle quali sembrano essere rivolte al primo cittadino Massimo Niero.

Proprio nella giornata di ieri, venerdì 29 marzo, il sindaco Niero aveva fatto sapere ai microfoni di IVG di aver sporto denuncia ai carabinieri in qualità di legale rappresentante del Comune: “Scritte di questo genere sono inqualificabili, quindi ho ritenuto opportuno sporgere denuncia per tutelare i dipendenti del Comune ed i cittadini di Cisano – aveva spiegato il primo cittadino – Durante la mia amministrativa e politica, ho sempre cercato di metterci la faccia, dicendo sempre ciò che penso. Per questo motivo, attacchi del genere mi fanno imbestialire. D’altro canto, sono molto felice per le tante attestazioni di stima e vicinanza che mi sono giunte dai colleghi sindaci, dal presidente della Provincia e da tante persone che ho conosciuto in questi anni”.

Il nuovo raid si inserisce nel pieno delle indagini volte ad identificare l’autore dei gesti. In questi giorni, infatti, le telecamere del Comune di Cisano sul Neva sono al vaglio dei carabinieri. Dopo il raid avvenuto giovedì scorso, si sono susseguite numerose manifestazioni di solidarietà da parte della politica regionale e locale verso il sindaco Niero.