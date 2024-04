Savona. Tir in fiamme in autostrada A10 vicino al casello di Savona. E’ successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, oltre alla polizia stradale.

Fortunatamente non ci sono feriti.

Ancora in via di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo del mezzo che stava trasportando crocchette per gli animali.



Il casello è solo parzialmente aperto (sono chiuse le corsie dedicate a chi possiede il telepass) e si sono formate code. Autostrade consiglia di uscire ad Albisola.