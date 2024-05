Il festival della maiolica accende la baia della ceramica

Savona/Albissola Marina/Albisola Superiore/Celle. Dal 10 al 12 Maggio torna con la seconda edizione il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica.

Presentato lo scorso 24 aprile, si scaldano i motori per un fine settimana all’ insegna della ceramica.

La manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari è pronta a intrattenere i visitatori con un programma ricco di eventi.

Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio.

Per le quattro amministrazioni alla regia dell’evento l’obiettivo è quello di promuovere le quattro città di antica tradizione ceramica come meta di turismo culturale e artistico e, con l’edizione alle porte, il biglietto di presentazione è senza dubbio accattivante.

Oltre 60 eventi in quattro comuni tra laboratori, mostre, workshop e intrattenimento.

I più attesi, e tema dell’edizione 2024, sono i forni monumentali, maestosi forni per la cottura della ceramica che saranno uno spettacolo affascinante per il pubblico durante l’accensione e riserveranno sorprese per la magia che regaleranno nei momenti di cottura della ceramica.

“Siamo prontissimi– spiega Nicoletta Negro, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – Anche quest’ anno la Baia della Ceramica propone un programma di tutto rispetto su tutto il territorio. Insieme ai colleghi delle altre amministrazioni abbiamo fortemente voluto che il tema 2024 fossero i Forni monumentali, mai realizzati prima in Liguria. Un’operazione non semplice, ma che ci regalerà uno spettacolo unico. Inoltre tra i creatori di queste quattro installazioni ci sono ceramisti e artisti “made in Baia” e questo è un’ulteriore dimostrazione di come il Know-how delle nostre città sia di un certo livello e meriti di essere riconosciuto”.

Quattro comuni e quattro forni a partire dal venerdì sera con Celle Ligure.

Apre, infatti, il Festival il cellese Marcello Mannuzza con il suo forno di cottura del Bucchero presso la galleria Crocetta: l’antica arte della cottura nera della ceramica che si perde nelle epoche rivive nella prima serata delle Kermesse.

Il testimone passa quindi alla città di Savona dove Claudio Carrieri, noto artista savonese, lavorerà già dal giovedì per costruire un drago che occuperà Piazza Sisto IV e dalle 15 sputerà fuoco mentre al suo interno cuoceranno le opere realizzate dai ragazzi delle scuole savonesi.

La sera è il turno di Albissola Superiore prima e Albissola Marina poi.

Dalle 20 “fuoco Amico” con l’accensione forno scenografico in fibra per la cottura di una scultura in ceramica progettato da Angelo Zilio e a cura Officina900 presso Passeggiata E. Montale, quindi dalle 21.15 apertura forno “Il fuoco del vasaio” progetto di Guido Garbarino per Officina ‘900 presso Lungomare degli Artisti, spiaggia libera Le Vele.

“Abbiamo voluto soddisfare le aspettative di pubblico dopo un’edizione 2023 sopra ogni più rosea aspettativa– spiegano dai Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Il Festival della Maiolica prende sempre più forma e identità e vorremmo fosse un appuntamento da non perdere. La nostra ambizione è di creare un palcoscenico di livello per gli addetti ai lavori e un appuntamento da non perdere per i visitatori.”

La qualità del programma passa inevitabilmente dalle collaborazioni e dai protagonisti. Albisola Superiore, tra le sue proposte, porta in città “CeramiCrack” – La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario, Albissola Marina festeggia 10 anni del museo MUDA _ MUDA 10_ con apertura mostre del museo diffuso della città con visite guidate e una navetta dedicata per facilitare gli spostamenti e a Celle Ligure nell’ ambito dell’ inaugurazione del Caruggio Santa Caterina da Siena si apre della mostra dedicata alle vignette di Emilio Giannelli, noto vignettista del quotidiano il Corriere della Sera.

Savona, quindi, lascia spazio al design con le Iniziative di ADI Liguria e il premio Festival della Maiolica 2024 in collaborazione con il Liceo Artistico Arturo Martini e Caterina Sambin Vetro Ceramica.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria sostiene con rinnovata convinzione il Festival della maiolica, che rappresenta un’iniziativa consolidata che apporta benefici significativi a favore del comparto delle imprese artigianali, piccole realtà che contribuiscono a caratterizzare la produzione locale, con un valore spesso artistico che costituisce al contempo un’attrazione ed una risorsa turistica. Il progetto elaborato dai Comuni della Baia e dai partner istituzionali si colloca a buon diritto nell’ambito delle iniziative messe in atto dall’Ente camerale volte a promuovere le lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità”, sottolinea il Presidente, Enrico Lupi.

Il Festival della Maiolica si inserisce inoltre nella programmazione delle azioni della candidatura di Savona Capitale della cultura 2027: nella splendida cornice di Villa Cambiaso, all’interno di una serata di arte ceramica e teatro, il Sindaco Russo e un rappresentante della città di Agrigento suggelleranno il Patto di amicizia Città di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025 e Città di Savona.

Nei giorni del festival anche il Museo della Ceramica di Savona sarà protagonista: in programma eventi e laboratori, senza dimenticare l’opportunità di visitare le due mostre in corso, “Arturo Martini. La trama dei sogni” e “Essere Uno. Tessuti e ceramiche di Alessandro Teoldi.

“Il Festival della Maiolica è l’occasione giusta per celebrare la grande tradizione ceramica del nostro territorio, che come Fondazione vogliamo valorizzare sempre più sinergicamente tra tutti gli enti, le associazioni e le botteghe artigiane che continuano ad investire in questa nostra eccellenza – commenta Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione De Mari e Presidente della Fondazione Museo della Ceramica di Savona – Il Museo della Ceramica di Savona e il MuDA di Albissola Marina, che come Fondazione Museo della Ceramica gestiamo, sono luoghi ideali per promuovere, sperimentare e valorizzare quest’arte e renderla importante sia a livello nazionale che internazionale”.

Inserita all’interno del Festival anche la storica manifestazione savonese di Confartigianato Stile Artigiano dedicata al food e al design. Un’ edizione n.20 che arricchisce il programma del Festival con le opere dei ceramisti savonesi e laboratori per addetti ai lavori e appassionati.

La ceramica come arte, come espressione dell’essere coniugata anche nello sport: domenica le società sportive savonesi si esibiranno in Piazza Sisto IV tra opere di Ceramica, draghi e allestimenti artistici creati per l’occasione.