La cracking art impazza ad Albisola: successo social per la mostra “Ceramicrack: La rigenerazione della materia”

Albisola Superiore. L’inaugurazione della mostra “Ceramicrack: La rigenerazione della materia” al Museo Trucco, ideata da Simona Poggi, ha segnato “un trionfo di entusiasmo tra adulti e bambini, suscitando interesse anche sui social media”. Lumache, gatti, pinguini e rondini realizzati in plastica riciclata e rigenerata hanno popolato i giardini del Museo, dialogando armoniosamente con le opere in ceramica degli artisti locali.

Questi affascinanti animali colorati, opera del collettivo artistico Cracking Art, hanno trovato spazio nei suggestivi angoli di Albisola, creando una conversazione vivace con gli spazi urbani e architettonici e promuovendo una riflessione collettiva sull’importanza della conservazione ambientale e sulla relazione tra l’uomo e la natura.

Cracking Art utilizza la plastica come strumento espressivo per spingere gli spettatori a riflettere sulla rigenerazione della materia. La mostra si propone come un invito a considerare la plastica non solo come un rifiuto, ma come una materia in grado di trasformarsi in arte attraverso un linguaggio estetico, innovativo ed ecologico.

“Con oltre 16mila visualizzazioni in un solo giorno, in costante crescita, e un’enorme partecipazione da parte del pubblico, tutti hanno manifestato un entusiasmo travolgente. Alcuni cittadini stanno scrivendo meravigliose favole con i grandi animali protagonisti delle loro fantasiose storie. La mostra si conferma così non solo come un evento culturale di rilievo per Albisola, ma anche come un’opportunità straordinaria per l’intero territorio, offrendo uno sguardo innovativo e stimolante sulla relazione tra arte e ambiente”.