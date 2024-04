Savona. E’ morto il conducente della moto coinvolta nel grave incidente avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 17 a Savona sull’Aurelia.

In lungomare Matteotti, in direzione Albissola, poco prima della galleria lo scontro del mezzo a due ruote con l’auto.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona in gravissime condizioni.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per regolare il traffico e ricostruire la dinamica. E’ stato temporaneamente istituito un restringimento di carreggiata. Notevoli le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code sia in direzione Savona che Albissola. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.