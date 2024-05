Cinzia Bartoli presenta a Savona il suo cd su Maurice Ravel, che porta nel mondo il suono del pianoforte del Teatro Chiabrera

Savona. “Un integrale di Ravel lo abbiamo fatto solo 6-7 pianisti al mondo“. C’è orgoglio nelle parole della pianista savonese Cinzia Bartoli mentre in mano tiene il cd che domani pomeriggio alle 17.30 l’Associazione Musicale Rossini presenterà nella propria sede, la Sala Stella Maris in porto. Un album provato proprio in quella sala, inciso poi sul pianoforte del Teatro Chiabrera e infine pubblicato dall’etichetta americana Centaur Records, la più importante negli Usa per la musica classica.

Un’opera che ripercorre l’intera produzione di Maurice Ravel, pianista, compositore e direttore d’orchestra francese vissuto tra il 1875 e il 1937. Realizzare il cd, racconta, ha richiesto moltissimo lavoro: “Quando ho iniziato il progetto, prima di eseguirla dal vivo, avevo già in repertorio il 60% circa dei brani. Alcuni li eseguo da 40 anni. Per riprendere quelli già eseguiti in passato e studiare quelli mancanti ho impiegato circa un anno, tra il 2018 e il 2019″. A bloccare tutto arriva la pandemia di Covid-19. Quando arriva l’occasione di riprendere, viaggiare negli Usa non è possibile, così a fine 2021 l’Associazione Rossini decide di “ospitare” Bartoli mettendole a disposizione il proprio pianoforte a coda per le prove di registrazione. Fino all’incisione vera e propria, che avviene in 4 giorni, dal 7 al 10 gennaio 2022, sul pianoforte Steinway del Chiabrera di Savona.

Nei mesi successivi avviene l’editing, iniziato in Italia dal genovese Giorgio Neri e concluso negli Stati Uniti dalla Centaur Records. L’album esce infine il 7 luglio 2023 (si può ascoltare qui) e viene distribuito in circa 50 Paesi di tutti i continenti: un progetto, quindi, che porta in tutto il mondo il suono di un pianoforte savonese sfiorato dalle sapienti mani di un’artista savonese. “Un lavoro che mi ha dato grande soddisfazione – ammette Bartoli – soprattutto venendo da un periodo piuttosto buio per noi artisti, dopo 11 mesi trascorsi senza poter fare un concerto”.

Domani pomeriggio, dunque, l’occasione di “ringraziare” l’Associazione Rossini con un concerto ad hoc, proprio sul pianoforte su cui quell’album è stato provato per la prima volta. “Siamo felici di accoglierla nuovamente, per presentare ai nostri Soci questo cd – conferma Guglielmo Marchisio, segretario dell’Associazione – Cogestiamo la sala Stella Maris dal 2019, l’abbiamo dotata di un pianoforte a coda e abbiamo iniziato una serie di collaborazioni con altre associazioni di tipo musicale o culturale in genere con artisti savonesi: il nostro scopo è valorizzare artisti e musicisti della nostra città, e Cinzia Bartoli è sicuramente un riferimento per Savona”.

Appuntamento dunque domani, sabato 11 maggio 2024, alle ore 17.30 presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati: il programma completo, che oltre a Ravel prevede anche brani di Chopin, è disponibile qui.