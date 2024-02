Serie D: il Vado torna alla vittoria contro il Ligorna (3-1)

Vado-Ligorna 3-1 (19′ “Rig”, 34′ Donaggio, 90’+1 Cenci – 87′ Miracoli)

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Ligorna 3-1.

90’+3 Il Vado si divora un’altra rete. Altra ripartenza in campo aperto. Questa volta è Merkaj, involato, a calciare addosso al portiere genovese.

90’+1 GOL VADO! Ligorna sbilanciato. Il Vado si fionda verso la porta genovese in campo apetto. Cenci, da poco entrato, questa volta da due passi non può sbagliare. E chiude la contesa. 3-1.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ GOL LIGORNA! Punizione dalla lunga distanza. Miracoli con una staffilata sorprende Fresia, accorciando le distanze. 2-1.

74′ Opportunità Ligorna. Sempre su calcio da fermo. Punizione centrale, rimpallata. Miracoli raccoglie la respinta corta e conclude. Fresia, con reattività, si distende e sventa in corner.

68′ Altra super occasione Vado. Capra si accentra e serve a centro area Donaggio. Di fatto, meglio di un rigore in movimento. L’attaccante rossoblu, tutto solo, si divora il tris aprendo troppo il piattone. La palla fa la barba al palo.

66′ Vado a un passo dal terzo. Contropiede 3 vs 3. Capra avanza, temporeggia e apre poi a destra per Ferrieri. Il quale, davanti al portiere, non trova incredibilmente lo specchio della porta.

60′ Sul fronte opposto. Donaggio va a via a due difensori. Tiro smorzato, Corci fa sua la sfera.

59′ Ligorna nuovamente pericoloso, in una situazione rocambolesca, sempre da palla inattiva.

Punizione dalla sinistra. Un difensore vadese, nel tentativo di anticipare l’avversario, indirizza verso la propria porta il pallone, che si infrange sulla traversa.

56′ Ligorna in attacco. Punizione dalla fascia destra. Va Botta, traiettoria col sinistro a rientrare. Miracoli svetta, schegggiando la base esterna del palo. Il portiere vadeze Fresia era comunque pronto all’intervento.

Primo tempo:

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Ligorna 2-0.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Vado vicino al tris. Spanu, staffilata dal limite dell’area. Corci vola e salva in corner.

37′ Anche il Vado in dieci uomini. Nella stessa zona di campo, Cannistrà (già ammonito) commette un fallo. L’arbitro decide nuovamente di estratre il secondo cartellino giallo. Ristabilita pertanto, dopo nemmeno 10′, la parità numerica in campo.

34′ GOL VADO! Azione prolungata del rossoblu. Ferrieri effettua un cross tagliato dalla fascia destra. Donaggio, con una finezza di tacco, anticipa il diretto marcatore sul primo palo e insacca. 2-0.

28′ Ligorna in dieci uomini, espulso Scannapieco. Manata del difensore a Capra, in uno scontro di gioco. Il giocatore genovese, già ammonito in precedenza, si vede sventolare il secondo cartellino giallo.

19′ GOL VADO! Dagli undici metri l’ex Donaggio gonfia la rete, piazzando il pallone nell’angolo alto. 1-0.

18′ Rigore Vado. Angolo dalla sinistra. Evidente trattenuta in area ai danni di Valagussa. L’arbitro, senza esitazione, indica il dischetto.

Trascorso il primo quarto dora. Nulla di significativo da segnalare.

8′ Dodaro tenta dalla distanza. Corci si distende e blocca.

2′ Dagli sviluppi di un angolo. La palla sopraggiunge a Spanu. Sinistro dritto per dritto del laterale vadese, a lato.

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento.

Nel Vado sempre indisponibile la punta Lo Bosco. Dopo due mesi ai box, seppur in panchina, si rivede invece il difensore Mikhayloskiy.

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Capra, Dodaro (81′ Cenci), Donaggio (70′ Merkaj), Casazza (63′ Mikhayloskiy), Ferrieri, Spanu, Valagussa, Pera

A disp.: Romano, Cenci, Merkaj, Manes, Opoku, Mele, Fatnassi, Peretti. All. Cottafava

Ligorna: Corci, Donovaro, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Tussellino, A. Cattaneo, Dellepiane, Licco (46′ Lurani), Tassotti (80′ Mangiaracina), Manuzzi (49′ Botta)

A disp.: Sanfilippo, Squarzoni, Rimondo, Manno, Tancredi, Murgia. All. Lunardon

Arbitro: Alessandro Colelli (Ostia Lido). Assistenti: Viktor Trajanovski e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato. Fondo sintetico in buone condizioni. Al 28′ espulso Scannapieco (L). Al 37′ espulso Cannistrà (V). Angoli 7-3. Spettatori 300 circa.