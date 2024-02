Serie D, Vado. Cottafava soddisfatto della vittoria contro il Ligorna: “Solo complimenti per questo gruppo”

Vado. Vittoria interna per la squadra di Cottafava che si impone per 3 a 1 contro il Ligorna. Una partita non facile ma giocata a viso aperto, ne giova infatti il risultato. Un Vado sempre più in grande spolvero che sta riprendendo quota, oggi è la dimostrazione che, la strada intrapresa, è quella giusta.

Mister Cottafava si dice più che soddisfatto del risultato, anche se rimprovera la scarsa lucidità sottoporta: “Solo complimenti ai ragazzi, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una dedizione al lavoro non indifferente. Prova difficile contro una squadra che possiede giocatori di livello, ma ci portiamo dietro il problema di concretizzare poco. Oggi abbiamo vinto 3 a 1 sprecando diverse occasioni da gol, stiamo lavorando su questo aspetto perchè possiamo finalizzare di più. Secondo me abbiamo dominato fisicamente, ma anche tecnicamente, su quello anche loro sono stati molto bravi, come il loro giocatore a piazzarla su punizione, bravo lui”.

Squadra con alti e bassi in questa stagione che avrebbe potuto raccogliere sicuramente più punti, ma che ha dovuto attraversare diverse difficoltà: “Ogni anno ha una storia a sè ed è influenzato da ciò che accade durante lo stesso. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma questo è stato determinato anche da una poca continuità della stessa formazione, difficilmente ho visto lo stesso attaccante per un po’ di partite di fila. Lo Bosco ancora out ma manca poco, felice di aver rivisto Mikhaylovskiy, soddisfatto della sua prova. Lavoriamo domenica dopo domenica per migliorare, alla fine vedremo cosa ci siamo meritati“.