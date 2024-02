Serie D. Capra: “Sembra che il Vado debba stravincere il campionato ma non è così. Dobbiamo trovare equilibrio”

Vado Ligure. Tre punti molto importanti per i rossoblù di Cottafava: la doppietta di Donaggio ed il gol di Cenci sono stati decisivi per battere il Ligorna, ma anche una prestazione decisamente positiva dell’intera squadra, nonostante diversi errori commessi sotto porta.

E tra i giocatori migliori è tornato a piazzarsi Edoardo Capra. Il classe 1988 è stato indisponibile in quest’ultimo periodo ed il Vado ne sentiva la mancanza: “Volevamo a tutti i costi questa vittoria perché crediamo in quello che facciamo. Ricerchiamo equilibrio: in casa abbiamo un ritmo da seconda in classifica, mentre in trasferta c’è qualche defezione. Il nostro allenatore è una persona supera equilibrata e ci aiuta a preparare le partite in maniera perfetta“.

“Quest’anno ho visto un ambiente fin troppo agitato per i miei gusti. Sembra sia passato il messaggio che il Vado debba stravincere il campionato, ma questa non è la verità. Stiamo facendo il nostro percorso lottando con squadra di pari livello che forse hanno anche speso qualcosa in più rispetto a noi. Non vedo, quindi, quale sia il problema se ci stiamo giocando un posto ai playoff. Dobbiamo essere felici e fiduciosi, remando tutti in una stessa direzione sono sicuro che troveremo il ritmo anche in trasferta. Lo spogliatoio è davvero unito“, conclude Capra mettendo in evidenza come sia necessario trovare equilibrio anche internamente.