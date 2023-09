Calcio. Male la prima per il Camporosso. Mister Luci: “Il rigore ha deciso questa partita”

Loano. Esordio amaro per il Camporosso di mister Luci in campionato. La squadra dell’imperiese era già in vantaggio dal primo minuto di gara grazie ad un autogol, per poi subire il pareggio 10 minuti più tardi. Dopo poi una partita amministrata molto bene in difesa, bravissima a respingere le incursioni avversarie, al minuto 87 concede il rigore: Frenna tocca ma non respinge, seguirà poi il gol di Giglio che ipoteca la partita.

Come conferma mister Luci: “La partita era indirizzata su un pareggio, eravamo stati bravissimi a non concedere quasi nulla. Il rigore ha deciso questa partita, per me questa punizione non c’è mai. Secondo me per concedere questa chance allo scadere deve essere una chiara occasione, in questo caso non può essere. Spero di avere le immagini dell’accaduto che testimoniano il fatto”.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore rossoblu può dirsi soddisfatto delle prestazioni della sua squadra: “Noi abbiamo disputato un’ottima gara, il campo impraticabile sia per noi che per loro ha reso il gioco più complicato, ma la San Francesco è stata più propositiva. Oggi avevamo anche tanti assenti, alcuni stanno ancora lavorando e avevamo 3 squalificati. Sono fiducioso che potremmo recuperare tutti il più presto possibile, il campionato è ancora lungo”.