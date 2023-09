Calcio, ricomincia la Promozione. La cronaca LIVE di San Francesco Loano vs Camporosso

SAN FRANCESCO LOANO 1 (7’ Auteri) VS CAMPOROSSO 1 (autogol D’aprile)

47’ Ancora un fallo, ancora una ammonizione: giallo per Alberto.

46’ Ancora scintille in campo, ammonito Luci in panchina per proteste.

45’ Si comincia, palla per il Camporosso. Cattardico effettua già il primo cambio per stabilizzare il centrocampo: fuori D’Aprile per Bonifazio.

Secondo tempo

46’ Finisce qua il primo tempo, pareggio che rispecchia un po’ la gara stessa: azioni pericolose da ambo i lati, l’agonismo fa da padrona.

45’ Partita in situazione di stallo, Falamischia concede molti falli. Calcio d’angolo per la San Francesco.

40’ Errore difensivo, il pallone rimbalza sulla testa di Balla e diventa un filtrante per Alemanno. Lanciato da solo verso la porta, calcia forte contro il portiere, Gallo si sbilancia un attimo e blocca la sfera in un tempo.

35’ Battuto anche l’altro calcio di punizione, terminato con un fallo su Frenna.

34’ Punizione da 30 metri per la San Francesco, Auteri calcia ma prende in pieno la barriera. Sulla ribattuta, è proprio il numero 10 a riprendere la sfera e prendere un ulteriore fallo sulla trequarti.

32’ Prima ammonizione di partita per Giovinazzo. Intervento che sembrava regolare, non per Falamischia che ha ravvisato forse la pericolosità del gesto e vuole tenere ben salde le redini della partita visti i numerosi falli.

26’ Punizione per la San Francesco, Calcagno mette dentro, Alberto ci prova di testa ma il pallone esce a lato.

25’ Giocatori che rientrano in panchina per il consueto “Cooling Break”, vista la splendida giornata di sole ma anche di caldo afoso. Nel frattempo i due tecnici stanno risistemando le tattiche con i giocatori, quasi come un time-out nel basket.

22’ Basso sbaglia il disimpegno, Demme recupera la sfera, serve dentro Alemanno che prova il tiro d’esterno piede ma la conclusione è troppo debole: blocca Gallo.

17’ Altro calcio di punizione, molto agonismo in questi primi frangenti di gara. L’azione ha proseguito poi identica alla situazione precedente, ottime uscite di Frenna fin qua.

15’ Punizione per la San Francesco, Calcagno mette dentro ma Frenna intuisce la traiettoria e fa suo il pallone.

13’ Tiro – cross di Auteri, Frenna agguanta facilmente il pallone.

10’ D’Aprile vicino al gol. Pallone che spiove dopo il cross, incornata forte ma non precisa, pallone alto sulla traversa.

7’ La pareggia subito Auteri con un super gol. Calcio potente sotto al sette, imparabile per il portiere. Gol che mette una pezza sull’errore di inizio gara.

2’ Clamoroso autogol di D’Aprile. Calcio d’angolo, l’attaccante prolunga con il tacco, difesa piazzata benissimo ma il difensore cerca di spazzare in calcio d’angolo, tirando a porta inviolata verso la sua porta. Errore da matita rossa.

1’ Si comincia, palla per il Camporosso.

Primo tempo

Le squadre stanno per effettuare l’ingresso in campo, ecco le formazioni ufficiali:

San Francesco: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Alberto, 4 D’Aprile, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Calcagno, 9 Rocca, 10 Auteri, 11 Staltari. A disposizione di mister Cattardico ci sono: 12 Barelli, 13 Angelico, 14 Ciravegna, 15 Nardulli, 16 Bonifazio, 17 Barone, 18 Giglio, 19 Taku, 20 Halaj.

Camporosso: 1 Frenna, 2 Giovinazzo, 3 Cordi, 4 Scortichini, 5 Bacciarelli, 6 Calvini, 7 Demme, 8 Chiana, 9 Malago, 10 Luci M, 11 Alemanno. A disposizione di mister Luci ci sono: 12 Pollifrone, 13 Mici, 14 Fazzari, 15 Pratico, 16 Saccá, 17 Panigada, 18 Marcucci, 19 Crudi.

Arbitra la gara il signor Falamischia della sezione di Savona coadiuvato da Filippi della sezione di Savona e Semeria della sezione di Imperia.



Loano. Buonpomeriggio a tutti i nostri cari lettori e bentornati sui campi di Promozione! Difatti questo weekend inizia la nuova stagione sportiva, iniziata ufficialmente ieri con il match Carcarese vs Legino terminato 2 a 2.

Oggi la nuova San Francesco Loano di Cattardico, che questa estate si é unita con il Soccer Borghetto, sfiderà il Camporosso, arrivata dalla Prima Categoria grazie alla vittoria dei play off. Sarà sicuramente una prima gara difficile per entrambe le squadre, probabilmente più facile per la San Francesco visto l’esperienza nella categoria di Cattardico.