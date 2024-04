Calcio, con Scarrone-Buttu la parola Eccellenza inizia con la D: “Il mister è il numero uno e lo ha dimostrato ancora una volta”

Imperia. I salti di categoria sono tutti un successo, siccome è proprio in quei momenti di gioia che si vedono ripagati a pieno tutti gli sforzi della stagione. Quello dall’Eccellenza alla Serie D, tuttavia, è forse quello più speciale perché si arriva a toccare la massima serie dilettantistica prima del professionismo. Riuscire a festeggiare tre volte in carriera non è facile, farlo con lo stesso allenatore è ancora più speciale: prima a Finale nel 2016, poi ad Albenga lo scorso anno ed ora ad Imperia, Tommaso Scarrone e Pietro Buttu fanno iniziare la parola “Eccellenza” con la lettera D.

“Sono contento di condividere un altro bel momento con il mister – dichiara Scarrone con un filo d’emozione -. Mi ha insegnato tanto in questi anni e spero potremo toglierci altre soddisfazioni insieme. È il numero uno e lo ha dimostrato ancora una volta. È giusto però dare meriti anche a Toni Barone, Eros Giglia, Stefano Ancona e Marco Iovine che quest’anno insieme a lui hanno fatto la differenza. Ci tengo poi a fare una menzione d’onore a Viviano Rolando, una leggenda del calcio ligure”.

“Un campionato equilibrato e difficile“. Così il riassunto dell’Eccellenza 2023-2024 che ha visto l’Imperia riuscire a laurearsi campione a tre giornate dal termine: “Rivasamba e Baiardo sono partite fortissime, mentre noi abbiamo perso qualche punto per strada. La nostra forza è stata la consapevolezza: sapevamo di essere una squadra con i mezzi per arrivare in fondo, ci siamo sempre allenati forte e siamo riusciti a guadagnare la vetta all’ultima giornata del girone di andata. Nel frattempo si è creato un grandissimo gruppo e, nella seconda parte del campionato, proprio la nostra armonia nello spogliatoio ci ha permesso di allungare il vantaggio, gestire i momenti difficili (vedi Cairo) e arrivare in fondo con serenità e determinazione. Ce lo siamo meritati“.

Nonostante la sconfitta inflitta da un buon Pietra Ligure, non è mancato il grande entusiasmo per i consueti festeggiamenti la consegna della coppa. “Domenica credo sia stata una bella partita, avremmo meritato almeno il pareggio per quello che abbiamo creato. Non fa mai piacere perdere, neanche a campionato vinto – premette il difensore -. Le cose più belle sono state gli spalti del Marco Polo, il carosello fino in piazza Dante, la festa sul porto di Imperia al ristorante di Costantini”. E proprio su quest’ultimo ha voluto spendere parole di estrema stima: “Per noi è stato fondamentale. È un giocatore pazzesco ed in questa stagione era un uomo in missione. Si capiva quanto volesse vincere e, quando un giocatore così ha questa determinazione, è tutto più facile”.

“Se spero di rigiocare la Serie D? Intanto finiamo il campionato nel migliore dei modi, poi si vedrà. Io a Imperia sto benissimo e vorrei che questo gruppo rimanesse anche in D, abbiamo tutto per poterla giocare“, conclude Scarrone.