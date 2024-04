Calcio, Pietro Buttu è ancora il Re dell’Eccellenza: Imperia promosso in Serie D

Imperia. “L’obiettivo è cercare di ritrovare ciò che mi è stato tolto”, aveva detto Pietro Buttu ad inizio 2024 quando la corsa al primato in Eccellenza era particolarmente accesa.

Con il passare del tempo, tuttavia, l’Imperia ha scalato la vetta in solitario fino ad arrivare in cima: i nerazzurri tornano in Serie D, la vittoria per 1 a 3 contro la Sammargheritese chiude la pratica con tre giornate d’anticipo.

Per il tecnico ingauno si tratta della terza promozione in D in carriera, la seconda consecutiva dopo la cavalcata ad Albenga della passata stagione. La terza, ma prima in ordine di tempo, risale all’annata 2015/2016, quando era alla guida del Finale, riuscendo poi a partecipare ai playoff di categoria essendosi qualificato quinto al primo colpo.

Primo per rendimento casalingo e in trasferta, 53 gol fatti ed il primato per la miglior difesa (soltanto 20 le reti subite). I numeri premiano ancora una volta Buttu che, dopo la mancata conferma ad Albenga, ha decisamente raggiunto il suo obiettivo personale: il Re dell’Eccellenza che riconquista la Serie D.