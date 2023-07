Prima Categoria, ecco i gironi: savonesi e genovesi nel “B”, valligiane e imperiesi nell'”A”

La Federazione ha reso noti i gironi del prossimo campionato di Prima Categoria. Per quanto riguarda i due raggruppamenti che riguardano le squadre savonesi, il criterio territoriale è stato il seguente: valbormidesi insieme alle formazioni savonesi dell’estremo ponente e alle imperiesi nel Girone “A”, mentre le savonesi rivierasche dal Borgio Verezzi andando verso levante insieme alle squadre del ponente e dell’entroterra genovese. Tantissimi derby comunali nel Girone “B” visto che sono ben quattro le squadre del Comune di Savona: la Priamar Liguria, lo Speranza, la Letimbro e il Città di Savona.

Così il comunicato: “Retrocederanno al Campionato di Seconda Categoria n. 02 squadre per ciascun girone con le modalità che saranno indicate al momento della pubblicazione dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento di play off e play out”.

Girone A

Altarese, Andora, Argentina Arma, Baia Alassio Auxilium, Cengio, Golfo Dianese, Millesimo, Oneglia, Ospedaletti, Plodio, Polisportiva Sanremo, San Filippo Neri Yepp, Vadino, Virtus Sanremo.

Vadino e Argentina Arma disputeranno le gare interne nella giornata di sabato

Girone B

Albissole, Borgio Verezzi, Città di Savona, Letimbro, Lido Square, Masone, Multedo, Old Boys Rensen, Olimpic, Priamar, Rossiglionese, Speranza, Spotornese, Vadese.

Masone, Multedo, Old Boys Rensen, Olimpic, Spotornese e Rossiglionese disputeranno le gare interne nella giornata di sabato

Modalità e date della Coppa Liguria di Prima Categoria

Sono 66 le squadre che parteciparanno alla coppa. La competizione si svolgerà secondo la seguente modalità:

– Primo Turno: n. 22 triangolari definiti con criteri di vicinorietà:

– Secondo Turno: n. 06 triangolari e n. 01 quadrangolare definiti con criteri di vicinorietà;

– Terzo Turno: n. 01 triangolare e n. 01 quadrangolare definiti con criteri di vicinorietà;

– Quarto Turno: Finale in gara unica.